ULTIMA HORA: IPC EE.UU. según lo previsto , los ingresos decepcionan
El paquete de datos de los Estados Unidos fue publicado a la 1:30 pm GMT. La inflación PCE para diciembre coincidió con la estimación...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
El paquete de datos de los Estados Unidos fue publicado a la 1:30 pm GMT. La inflación PCE para diciembre coincidió con la estimación...
SEB Group ha emitido una recomendación para EURUSD. El Grupo recomienda tomar una posición corta pendiente sobre el par en los siguientes...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el resumen semanal a las manos del estratega de mercados de XTB Pablo Gil.
¡Muy buenas tardes a todos! En 15 minutos daremos comienzo al resumen semanal en directo, esta semana a manos de Darío García.
Los índices americanos despuntaron en la sesión de ayer al abrigo de los resultados empresariales de las tecnológicas, lo cual no...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Las economías italiana y francesa se contrajeron en el cuarto trimestre de 2019 El DE30 prueba la zona clave a 13150 pts. Bayer...
Merlin Properties continúa liderando el mercado inmobiliario en España con una cartera de activos de más de 12 millones de euros y...
Publicaciones de IPC y PIB de Europa PCE de EEUU, datos de gastos y beneficios que se publicarán hoy Día del Brexit A...
Los índices de Wall Street lograron recuperarse de una caída en la apertura y terminaron la sesión de ayer en verde. S&P 500...
"La FED ofreció una nueva conferencia ayer en la que mantuvo los tipos de interés sin cambios. En este vídeo analizo los comentarios...
"La crisis sanitaria que vive China se ha convertido en el foco de atención de los inversores. A dia de hoy, no se trata del miedo a una epidemia...
AUDUSD se hunde hoy más de un 0,5%. Desde un punto de vista técnico, el movimiento hacia abajo se ha acelerado después de una...
Resumen: Los índices de Estados Unidos abrirán a la baja por preocupaciones del virus. Facebook (FB.US) cae antes de la...
El cuarto trimestre el PIB de EE. UU. coincidió con las expectativas de crecimiento anualizado de 2.1%, pero los detalles del informe son débiles....
Petróleo Aerolíneas suspenden vuelos a China en medio del brote de coronavirus El nuevo virus se está propagando más...
¿Te lo perdiste? Vuelve a ver el seminario de Pablo Gil "Posibles detonantes de un desastre en el mercado" a través de...
El Banco de Inglaterra decidió mantener los tipos de interés sin cambios en la reunión de hoy con varios disidentes respecto a la...
Resumen: Los mercados europeos a la baja con el regreso de las preocupaciones por el virus El DE30 se mueve de nuevo por encima...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor