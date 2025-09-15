🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (13.03.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Datos de inflación en EE.UU. (febrero): PPI subyacente (YoY): 3,4 % (previsto: 3,6 %; previo: 3,8 %) PPI subyacente (MoM): -0,1 % (previsto:...
El peso chileno (USDCLP) comenzó el día con una leve depreciación del 0,2%, cotizando en 938 pesos por dólar, en un contexto...
Donald Trump advirtió que impondrá aranceles elevados a los vinos franceses y al alcohol proveniente de la UE, con tasas de hasta 200 %,...
La producción industrial de la Eurozona en enero registró un crecimiento del 0,8 % mensual (MoM), superando la expectativa de 0,6 % MoM,...
Los mercados europeos cotizaron, en general, ligeramente al alza durante la sesión del jueves. El Dax 40 se mantuvo estable, con una contracción...
El S&P 500 se ha recuperado parcialmente de su última caída tras un IPC inferior a lo esperado en febrero. Sin embargo, el índice...
Tras el informe del IPC estadounidense de ayer, la atención de los inversores se centra ahora en el índice de precios al productor (IPP)....
Informe de inflación en Suiza (mes de febrero) IPC mensual: real: 0,3%. Pronóstico: 0,2% intermensual. Anterior: 0,1%. IPP...
Los índices bursátiles de Wall Street recuperaron parte de sus caídas tras una lectura del IPC de febrero inferior a la esperada....
MTU Aero Engines AG (MTX.DE), empresa líder en el desarrollo y mantenimiento de motores aeronáuticos, se encuentra en una zona clave tras...
Mercado cambiario y datos de inflación: Expectativas de la Fed y comportamiento global El tipo de cambio USDCLP se mantiene en 932 pesos por...
El peso mexicano mostró resiliencia frente al dólar este miércoles, registrando una apreciación intradía del 0.3%. El...
Los índices de EE.UU. se recuperaron con el S&P 500 subiendo 0,71 %, el Nasdaq 100 ganando 1,33 % y el Dow Jones Industrial Average manteniéndose...
Según Bloomberg, KKR y Warburg Pincus (fondo de capital privado) están planeando adquirir la empresa alemana Gerresheimer. El fabricante...
Las acciones en EE.UU. comenzaron la sesión del miércoles al alza tras el informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI), que mostró...
Informe de Inventarios de la EIA Cambio en inventarios de crudo: +1.448M vs. +2M esperado vs. +3.16M previo. Inventarios de gasolina: -5.737M vs....
Resiliencia en Wall Street: El Nasdaq 100 sube un 1.36%, el S&P 500 un 0.89%, el Dow Jones un 0.34% y el Russell 2000 un 0.74%. El VIX cae un 3.91%...
