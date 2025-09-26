Los índices europeos amplían las subidas en la apertura
A pesar de los nuevos casos confirmados de coronavirus en Alemania, los índices bursátiles europeos se suman a las subidas del martes y ahora...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
A pesar de los nuevos casos confirmados de coronavirus en Alemania, los índices bursátiles europeos se suman a las subidas del martes y ahora...
Ayer, los índices de EE. UU. ofrecieron fuertes ganancias cuando los inversores analizaron las preocupaciones sobre el virus. S&P 500 cerró...
"El Nasdaq100 has sido el índice bursatil que ha liderado las subidas de la bolsa estadounidense durante los últimos años. Eso...
Resumen: Wall Street listo para una apertura alcista Nasdaq (US100) vuelve a subir por encima de los 9000 pts Pfizer, 3M...
"La preocupación por la evoulución del contagio del cornavirus de Wuham está provocando algunas correcciones en la bolsa. En...
Resumen: Las acciones europeas borran el impulso alcista inicial, el DAX cotiza más bajo en el día El DE30 prueba la zona...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
En un mundo de miles de millones en valoración en Wall Street, no deberían impresionar "unos meros" $ 100 mil millones, mucho menos...
SEB Group ha emitido una recomendación sobre EURGBP. El Grupo recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
REPSOL Repsol pone en marcha el plan de adquisición de acciones 2020 para empleados. Los trabajadores podrán solicitar hasta un máximo...
GBPUSD inició la sesión de hoy a la baja. El par está probando el soporte clave: el límite inferior de la estructura Overbalance...
Datos de Órdenes de bienes duraderos y Confianza del consumidor de Estados Unidos El banco central húngaro dejará los...
Los índices de Estados Unidos cayeron ayer mientras los inversores evaluaban el impacto de un brote de coronavirus. S&P 500 y Dow Jones terminaron...
MACRO Global Europa: UK: según el periódico “Times”, el Primer Ministro Johnson estudia la posibilidad de imponer...
Resumen: Los mercados bursátiles de EE. UU. abrirán fuertemente a la baja ha medida que aumentan las preocupaciones sobre el virus. Dow...
USDJPY arrancó la semana con una brecha bajista en el precio. El par está tratando de recuperarse de las recientes caídas. Los...
China sentirá el impacto del coronavirus Signos prometedores en Europa La FED no actuará en enero Asia: ¿cómo...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Las bolsas europeas cotizan a la baja al comienzo de una nueva semana El DE30 prueba el límite inferior de la estructura de “Overbalance” Lufthansa...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor