Alerta Técnica: ORO
El precio del oro lucha con su soporte clave a corto plazo. El mercado rebotó en el límite inferior de la estructura Overbalance esta...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Deutsche Bank ha emitido una recomendación para USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga pendiente (Buy Limit) sobre el par...
Resumen: Los índices europeos a la baja a medida que regresan las preocupaciones por los coronavirus El DE30 intenta mantener el...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Se espera que el BCE y el Norges Bank dejen los tipos sin cambios El petróleo podría ignorar los datos de inventarios debido...
La decisión de las autoridades chinas de cerrar la ciudad de Wuhan para evitar una mayor propagación del coronavirus tuvo un impacto masivo...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixta. S&P 500 ganó 0.03%, Nasdaq agregó 0.14% mientras que...
"Se espera una conferencia de prensa del lider del partido Movimiento Cinco Estrellas durante este miércoles. Todo apunta a que va a dimitir...
Elon Musk podría estar todavía a unos años de enviar gente a Marte, pero el precio de las acciones de su compañía (Tesla)...
DAX, Nasdaq y S&P 500 alcanzan nuevos máximos históricos El CAD se hunde después de la decisión del Consejo de Administración. El...
"El NZDCAD mantiene una ligera tendencia a la baja desde hace años. En este momento el par está en una zona de soporte crítica,...
El Banco de Canadá anunció la primera decisión sobre la tasa de interés del año a las 16.00h El Banco dejó las...
USDJPY El primer análisis versa sobre el par de divisas USDJPY. Echando un vistazo al mismo desde una perspectiva más amplia, puede observarse...
Los futuros de EE. UU. apuntan a una apertura verde a medida que disminuyen las preocupaciones por el virus Russell 2000 (US2000) vuelve...
"La Bolsa estadounidense sigue marcando un máximo histórico tras otro y no corrige desde hace mucho tiempo. Esto ha llevado a que el...
El GBPUSD está cotizando al alza después de la publicación hoy de unos sólidos datos en el Reino Unido. El par se acercó...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Resumen: Trump repite la amenaza de los aranceles a la UE para los automóviles El DE30 pinta un nuevo récord histórico...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
