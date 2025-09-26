Actualidad Macroeconómica: a la espera de la recuperación
Los inversores esperan una recuperación en Europa y Asia Datos estadounidenses decentes, buen comienzo de año China puede quedarse...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Corea del Sur pierde el primer puesto en innovación ante Alemania en el ranking de Bloomberg El DE30 corrige desde el...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Bank of America ha emitido una recomendación sobre AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes...
IAG está subiendo con fuerza tras eliminar el veto a los inversores de fuera de la Unión Europea (UE) en su accionariado. El 11 de febrero...
El platino es uno de los mejores en los mercados el lunes por la mañana, con ganancias superiores al 1%. Lo que es más importante, los precios...
El mercado de contado de EEUU estará cerrado hoy por el festivo de Martin Luther King. Los futuros (US30,US500,US100,US2000)...
El petróleo es el principal motor del mercado tras el fin de semana. Brent y WTI se negocian 1% al alza después de las interrupciones...
El precio del crudo rompió ayer al alza el extremo superior de la estructura Overbalance. De acuerdo con la metodología técnica,...
Resumen: Índices de EE. UU. a punto de abrir al alza consiguiendo nuevos registros Ganancias del USD con datos sólidos...
Las criptomonedas registran notables beneficios en últimas sesiones El DASH genera más del doble de su valor La...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el resumen semanal a las manos del analista Darío García.
¡Muy buenas tardes a todos! En 15 minutos daremos comienzo al resumen semanal en directo, esta semana a manos de Darío García.
"Algunas materias primas han alcanzado niveles críticos en el medio/largo plazo. En este vídeo analizo la situación en el Brent,...
Los datos de ventas minoristas en Reino Unido han sido publicadas hoy a las 10:30h (GMT+1). Las cifras han reflejado una caída del 0.6% con respecto...
Resumen: Alemania tiene como objetivo la salida del carbón para el 2038, suponiendo miles de millones en compensaciones a las partes afectadas El...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Naturgy presentará resultados el próximo 5 de febrero, donde actualmente la empresa disfruta de un buen momento en términos de fundamentales...
Datos clave de ventas minoristas para UK Informe final de IPC de diciembre de la zona euro Se prevee que la producción industrial...
