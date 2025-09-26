Naturgy corrige en los mercados
Naturgy presentará resultados el próximo 5 de febrero, donde actualmente la empresa disfruta de un buen momento en términos de fundamentales...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Naturgy presentará resultados el próximo 5 de febrero, donde actualmente la empresa disfruta de un buen momento en términos de fundamentales...
Datos clave de ventas minoristas para UK Informe final de IPC de diciembre de la zona euro Se prevee que la producción industrial...
El viernes trae continuismo en la euforia del mercado que también se extiende a los mercados europeos. El DE30 está cerca de máximos...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer en nuevos récords. S&P 500 sumó 0.84% y cerró por encima...
Los Faang stocks, que es como se conoce al grupo formado por Facebook, Amazón, Apple, Netflix y Google, cada vez tienen más importancia en...
Resumen: Los índices de Estados Unidos están listos para una apertura en verde hoy Russell 2000 (US2000) se acerca a la...
Los datos de ventas minoristas de Estados Unidos para diciembre se publicaron a la 1:30 pm GMT y resultó ser una sorpresa positiva. Mientras que...
El par EURUSD se enfrenta a su resistencia clave en 1.1163. Cabe esperar alta volatilidad a las 14:30h (GMT+1), hora de publicación de los...
Las bolsas estadounidenses continuan subiendo sin correcciones significativas entre un sentimiento eufórico de los inversores. En este vídeo...
S&P 500 siguió ignorando las previsiones de debilitamiento de los beneficios durante todo el año Las acciones estadounidenses...
El Banco Central de la República de Turquía bajó su tipo principal de 12% a 11.25% hoy. La medida se esperaba ya que el Banco continúa...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Las ventas de coches en Europa suben un 21,3% anual en diciembre El DE30 borra el rebote de la mañana y vuelve al canal...
MASMOVIL El consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, solcitó al Gobierno que regule las condiciones en la subasta para...
Se espera que los datos de ventas minoristas de EEUU muestren un incremento en diciembre La Presidenta el BCE Lagarde hablará hoy...
Estados Unidos y China firmaron ayer la Fase 1 del acuerdo comercial y, aunque hay mucho escepticismo en los comentarios, los mercados estadounidenses...
China y Estados Unidos firmaron ayer la Fase 1 del acuerdo comercial. El acuerdo incluye compromisos de China para terminar con el robo de propiedad...
2020 ha comenzado con intensidad para los mercados financieros. El oro ha comenzado despuntando en cuanto a performance, mientras el Bitcoin se perfila...
Los índices estadounidenses ignoraron el débil informe trimestral de Goldman Sachs y han cotizado de forma muy alcista en la apertura. El...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor