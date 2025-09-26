Apertura Americana: Goldman Sachs decepciona con los resultados
Resumen: Los índices de EE. UU. abrirán sin cambios mientras los mercados esperan los detalles del acuerdo comercial en 'Fase...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Citi ha emitido recomendación para el par de divisas AUDNZD. La entidad recomienda tomar posición larga en el par, atendiendo a los siguientes...
El mercado de criptomonedas disfruta de un comienzo de año estelar, con Bitcoin encabezando la oleada de beneficios. Sin embargo, el DASH se perfila...
Resumen: La Oficina Federal de Estadística de Alemania publicó la primera estimación del crecimiento del PIB en 2019 El ...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Miguel Momobela, un breve vídeo resumen...
El dato de inflación del IPC en Reinu Unido (actualizado al mes de diciembre de 2019) ha sido publicado a las 10:30h (GMT+1). La lectura del mismo...
TD Bank ha emitido recomendación para el par de divisas AUDCAD. La entidad recomienda tomar posición larga en el par mencionado,...
AENA El Aeropuerto de Son Sant Joan de Palma ha cerrado el 2019 con un total de 29.721.123 pasajeros, lo que representa un 2,2 ciento más que...
China y EEUU firmarán el acuerdo comercial hoy a las 16:30 pm GMT Las estimaciones del PIB Alemán de 2019 se publicarán...
El mercado de las criptomonedas definitivamente recibe algo de aire fresco este año. El precio de Bitcoin defendió la barrera clave de $6000...
"Normalmente los analistas técnicos centran su esfuerzo en determinar que va a pasar en un índice y a partir de ahí extrapolan...
El par EURUSD cotiza por debajo de las cifras de la sesión de ayer. Cabe esperar volatilidad alta hacia las 14:30h (GMT+1) con la publicación...
Los futuros del mercado de valores de EE. UU. Fluctúan antes de la sesión de contado Dow Jones (US30) podría volver...
La inflación en Estados Unidos se situó en el 2,3% en diciembre, frente al 2,1% en noviembre. Su promedio se mantuvo estable en 2.3% anual....
Deutsche Bank ha emitido una recomendación para USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes niveles: Entrada (a...
"Los índices bursátiles se descomponen en sectores y a su vez, estos se descomponen en acciones. En función de la dependencia...
Resumen: Se espera que la Comisión Europea revele los detalles del Acuerdo Verde Europeo esta semana El DE30 se recupera de la...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Colonial La inmobiliaria española Colonial en términos de resultado neto alcanzó los 104 millones de euros. Su balance...
