DE30 se hunde en la apertura
DE30 se hundió poco después de la apertura de la sesión. Los movimientos en las empresas no son importantes, pero las caídas...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los representantes Comerciales de China y la Unión Europea llegan hoy a Washington Se espera que el IPC principal de EEUU se acelere...
Estados Unidos eliminó oficialmente a China de la lista de "manipuladores de divisas" y dijo que el país ha hecho "compromisos...
MACRO Global Europa: UK: Boris Johnson pretenden impedir por ley la extensión del periodo de transición del Brexit más...
USDJPY cotiza al nivel más alto desde mayo de 2019. Mientras el precio se ubique por encima de 109.65, el movimiento al alza parece el más...
RESUMEN: El mercado de valores de EE. UU. Apunta a una apertura en verde Las ventas de Ford Motor (F.US) en China...
ANZ Bank ha emitido una recomendación sobre AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
NFP de EE. UU. Muestra un crecimiento salarial más débil El acuerdo comercial hará poco para estimular el crecimiento...
Stocks gain as investors await signing of ‘Phase One’ trade deal DAX (DE30) trims early gain but still trades higher on the day Wirecard...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Cellnex prepara una emisión de bonos en libras de hasta 400 millones, lo que supone entre 353 y 470 millones de euros. Esta operación sirva...
PIB mensual y datos de producción de Reino Unido Se han visto subidas en las ventas minoristas italianas en noviembre tras la caída...
Después de un informe de NFP más débil de lo esperado el viernes, el EURUSD logró defender el soporte de los 1.11 y los...
Las acciones estadounidenses terminaron la sesión del viernes a la baja tras un informe mixto de NFP de diciembre. Dow Jones cayó...
"El Euro vs Dóllar está llegando a un primer soporte importante a corto plazo. La respuesta a si rechazará este suelo o si por...
El crecimiento del empleo se ralentizó en diciembre El sentimiento del mercado sigue siendo muy alto El US500 podrían...
Los informes del mercado laboral de EE. UU. y Canadá se publicaron a la 1:30 p.m. GMT. El informe de EE. UU. perdió el pronóstico...
El USD se fortalece frente a los principales pares antes de la publicación del informe del mercado laboral estadounidense (1:30 pm GMT). El nivel de...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el resumen semanal de Pablo Gil.
