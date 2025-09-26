Resumen Semanal con Pablo GIl
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Muy buenos días a todos: En 15 minutos dará comienzo el seminario de Resumen Semanal a manos de Pablo Gil, ¡no te lo pierdas!
Las criptomonedas ganan por las tensiones en Medio Oriente Litecoin se acerca al límite inferior del canal ascendente ¿La...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: El mercado de acciones esta lateral a la espera de los informes del mercado laboral de EE.UU. y Canadá El DE30 a la baja...
IAG La aerolínea ha comunicado el pasado jueves antes de la apertura del mercado que su consejero delegado, Willie Walsh, ha decidido retirarse,...
Societe Generale ha emitido una recomendación sobre EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta limitada sobre el par en los...
Informes del mercado laboral de Canadá y Estados Unidos Cifras de producción industrial de Francia, Italia y México. WASDE...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer significativamente más altos. Nasdaq aumentó 0.81%, Dow Jones agregó...
"El par Aud vs Nzd muestra una tendencia lateral desde hace 5 años. En este momento el precio está rechazando la zona de soporte clave....
Resumen: Nuevos máximos para el US500 y US100 El US30 prueba el máximo anterior Los primeros datos de desempleo...
Soporte clave: 1.2955 Resistencia clave: 1.3060 Mirando el gráfico del USDCAD, se puede ver que el precio alcanzó el área...
Las acciones estadounidenses tienden a subir durante los años electorales Los conflictos comerciales y las negociaciones desempeñarán...
Ha habido un movimiento bajista en la libra en la negociación reciente después de que Mark Carney pronunciase un comentario bastante...
"En este vídeo analizo las estructuras de las bolsas en gráficos de largo plazo así como las señales de los indicadores...
Resumen: Los datos de comercio alemán ensombrecen a la producción industrial El DE30 alcanza su nivel más alto en...
