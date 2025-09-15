Nuevo competidor en el mercado de fármacos contra la obesidad; las acciones de Roche suben un 5.5% 📈
Roche avanza en el sector de la obesidad tras adquirir derechos sobre una terapia de Zealand Pharma Roche está marcando un nuevo capítulo...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Roche avanza en el sector de la obesidad tras adquirir derechos sobre una terapia de Zealand Pharma Roche está marcando un nuevo capítulo...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 ¿Continúa la corrección? O ¿se lateraliza?, los mercados Norteamericanos...
El dólar se debilita a nivel global en un contexto de alivio de la incertidumbre comercial, lo que ha favorecido a las monedas emergentes, incluido...
Estados Unidos - Datos de Inflación de febrero: IPC: 2.8% interanual (previsto: 2.9%; anterior: 3.0%). IPC: 0.2% mensual (previsto: 0.3%;...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Los datos de inflación de EE.UU. para febrero serán el informe macroeconómico clave de la semana. Mientras el mundo está enfocado...
Los mercados europeos cotizan al alza durante la sesión del miércoles. El Dax 40 alemán tiene un comportamiento alcista hoy ha sumado...
Los mercados de materias primas experimentaron modestas caídas tras el último informe WASDE del USDA. La soja, el maíz y el trigo...
El premercado de los índices de Wall Street registra ligeras subidas antes de la publicación de los datos del IPC estadounidense de febrero,...
El calendario macroeconómico pone hoy el foco en la lectura del IPC de Estados Unidos de febrero. Se espera que una lectura acorde con las expectativas...
Las ventas minoristas ajustadas estacionalmente en España (para febrero) fueron del 2,2% interanual frente al 3,8% esperado y el 4% anterior. ¿Cómo...
Las acciones de Puma (PUM.DE) siguen bajando hoy, anotándose un descenso del 22% y alcanzando niveles no vistos desde 2015. Las ventas y las previsiones...
El débil sentimiento durante la sesión asiática hunde al Hang Seng, con caídas del 1,2%. Sin embargo, la ola de ventas en Wall...
Factores fundamentales que impulsan el oro El repunte del oro se ve respaldado por la debilidad del dólar estadounidense y el aumento de la demanda...
Los índices estadounidenses comenzaron la sesión del martes con caídas, pero la mayoría de las pérdidas fueron eliminadas...
Apple lidera las caídas entre los "Magníficos 7", con una baja del 4,2%, mientras su acción enfrenta presión por...
Los principales índices bursátiles de EE.UU. comenzaron la sesión del martes con caídas. El US500 ya pierde casi un 0,85 %...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor