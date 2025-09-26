Almirall compra biofarma en EEUU
Almirall Almirall ha pagado 15 millones de dólares (13 millones de euros) para tener una opción de compra sobre la firma biofarmacéutica...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Datos secundarios de la Unión Europea y de EEUU que se publicarán a lo largo del día Se espera que los inventarios...
El sentimiento del mercado pasó del pánico a la euforia en menos de 24 horas ayer y hoy estamos viendo una continuación de la ola...
Donald Trump decidió alejarse de un conflicto militar más profundo con Irán después de que los ataques con misiles...
"Durante la última semana las criptomonedas han subido con fuerza y han alcanzado zonas de resistencia críticas. En este vídeo...
El discurso ansiosamente anticipado de Donald Trump ha provocado una reacción clara en el mercado. El presidente de EE. UU. elige evitar una...
"Tras el asesinato del general Soleimani por parte de EEUU, Irán ha bombardeado dos enclaves militares estadounidenses en Irak. Tras una primera...
Resumen: Los índices de Estados Unidos guian al mercado Los índices rebotan después de una disminución de 60...
Donald Trump emitirá un comunicado sobre Irán a las 05:00 pm CEST, pocas horas después de que Irán disparase contra las bases...
La publicación del crecimiento del empleo en los EE. UU. ha aumentado las esperanzas antes del informe NFP del viernes y apunta a un mercado laboral...
Soporte clave: 0.6850 Resistencia clave: 0.6930 Mirando el gráfico AUDUSD, uno puede ver que el precio alcanzó el soporte clave...
El precio del oro ha estado en aumento durante mucho tiempo. Ganó durante el año pasado a pesar de los ánimos optimistas en los mercados...
Resumen: Movimientos claros después de que Irán tomase represalias Sin embargo, los movimientos iniciales se han recuperado Boeing...
Los índices europeos disminuyen a medida que los mercados temen una posible guerra en Oriente Medio DAX no logra volver para romper...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
CELLNEX Cellnex adelantó las líneas estratégicas de su expansión en Europa. Además de reforzar la posición...
Donald Trump hablará sobre los ataques con misiles Iraníes El informe de empleo ADP se publicará a primera hora de la...
Hoy se ha visto de nuevo agitación en los mercados a medida que los inversores fueron sorprendidos por el ataque con misiles de Irán contra...
Irán lanzó ataques con misiles contra objetivos estadounidenses en Irak. Los informes dicen que se lanzaron alrededor de 15-20 misiles...
