La renta variable al alza a pesar de los riesgos de Oriente Medio; Trading en USDJPY
Summary: Los índices europeos recuperan pérdidas recientes Los puntos de referencia de Estados Unidos vuelven a estar cerca...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
MACRO Global Europa: UK: durante este año Boris Johnson y Bruselas tendrán que definir el nuevo marco comercial que regulará...
El indicador más seguido en el sector de servicios de EEUU ha resultado mejor de lo esperado con el PMI no manufacturero del ISM para diciembre,...
Soporte: 107.70 Resistencia: 108.45 Si se observa el gráfico del USDJPY, se puede ver que el precio lucha con la zona clave de resistencia...
Summary: US500 cercano al máximo Los mercados intentan pasar de largo la tensión de Oriente Medio El lanzamiento...
Oil Oil pushed higher as tensions in the Middle East increased War near or blockage of the Strait of Hormuz is the key risk for oil market Around...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Álvaro Giménez-Cuenca, ...
La producción de automóviles en Alemania cayó a su nivel más bajo en 23 años. El impulso del DE30 se...
Las bolsas europeas optan por los rebotes dejando atrás la volatilidad provocada por los ataques a Irán. El DAX (DE30) es el índice...
Los datos del IPC de Polonia y la eurozona se publicarán por la mañana Hoy se publicarán muchos datos de EE. UU. 9:00...
Equities continue to recover from Friday’s slump triggered by killing of Iran’s top military officer. Japanese Nikkei finished around...
El inventario semanal de crudo en EEUU ha registrado una notable caída, con el informe de la EIA (siglas en inglés de la Administración...
"Desde hace más de un año todos los inversores han estado centrados en la evolución de la Guerra Comercial como principal...
El ISM manufacturero del mes de diciembre ha sido publicado, arrojando unos débiles datos al registrarse 47.2 puntos frente al dato previo (48.1)...
Resumen: Los índices de EE.UU. rebotan después de las caídas de la mañana Esta mañana el US500 cayó...
Muy buenas tardes a todos: Hoy cambiamos nuestro seminario en directo con Pablo por un vídeo en el que nos habla del análisis las...
El DE30 disminuye un 2,2% con las tensiones de Oriente Medio Los alcistas tratan de defender el soporte clave El DE30 en negativo en lo que...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
