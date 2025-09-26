Apertura Europea : Lufthansa se desploma por el aumento del petróleo y las malas perspectivas de la industria
Los índices se negocian bajo presión a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio DE30 detiene la disminución y rebota...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Bankinter El banco plantea para este 2020 sacar a Bolsa a su empresa de seguros 'Linea Directa' con la clra intención de los consejeros...
Las actas del FOMC serán presentadas por la noche Se espera que el IPC alemán se acelere hasta el 1,4% anual Se prevé que el...
En este vídeo hablo de algunos de los problemas más importantes que afectan al mundo financiero. Se trata de algo que ya no tiene fácil...
El DE30 de nuevo en la zona de resistencia Wirecard empuja al índice al alza Mercado soportado por los máximos del US100 El DE30 tuvo...
Resumen: Los índices de EE. UU. cotizan firmemente al alza antes del inicio de sesión del contado US500 de vuelta cerca de máximos...
Mercados en máximos históricos, infinidad de sucesos políticos e intervenciones de bancos centrales, han sido los principales sucesos...
Resumen: El mercado de las acciones sube impulsado por el optimismo del comercio y la relajación de PBOC DE30 sube de nuevo por...
Datos finales de PMI en Europa y EEUU, a la espera de su publicación en la jornada de hoy Datos de nuevas solicitudes...
Los inversores europeos arrancan 2020 con sentimiento de mercado alcista. Se observan cifras verdes a lo largo y ancho del Viejo Continente, en gran parte...
Resumen: Fuertes subidas en los índices europeos El PMI manufacturero del Reino Unido sigue siendo débil El GBPUSD y el EURGBP...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
A pesar de las caidas del sector financiero en 2019, dentro de los bancos nacionales destaca el peor comportamiento del banco vasco que el cántabro,...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Joaquín Robles,...
La víspera de Año Nuevo tendrá un horario más corto, ya que muchos mercados europeos están cerrados y otros cerraran...
Recogida de beneficios a final de año: Wall Street cayó ayer y extendió el pesimismo a Asia, donde las acciones asiáticas...
Niveles de soporte clave: 8711, 8555, 8460 Resistencia clave: 8840 Mirando el gráfico del Nasdaq (US100), se puede ver que el precio...
Actual: 48.9 Previsión: 48.0 Anterior: 46.3 El PMI de Chicago, que es una de las encuestas locales más importantes, muestra...
