Top3 de activos del año: GBPUSD, DE30, ORO
GBPUSD El primer gráfico del día corresponde a la libra esterlina. Ha sido un año muy interesante para esta divisa, ya que pese...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
DE30 sigue luchando por superar los 13300 puntos Soportes en 13175 y 13080 DAX vs S&P500 cerca del mínimo de la década Análisis...
Los precios del trigo continúan subiendo en la jornada de hoy, alcanzando los 561 dólares - ¡el precio más alto de este 2019!...
La semana de Año Nuevo, inundada de eventos macro en EEUU Los datos de PMI en China PMIs last key figures to watch this year All...
Laboratorios Rovi es uno de los diez valores más alcistas de la bolsa hoy. La cotización de Rovi se ha visto impulsada por una nueva recomendación...
Los precios del petróleo se sitúan en su nivel más alto de los últimos tres meses, tras las sanciones que EE.UU. sigue teniendo...
El precio del petróleo se recupera con los últimos datos que se han dado en los inventarios de petróleo, cuyo dato ha sido el esperado...
Soporte técnico: 1.1110, 1.1065 Resistencia técnica: 1.1200 Después de romper la línea de tendencia alcista,...
Wall Street registra nuevos máximos El canibo del DAX (DE30) es más incierto Análisis técnico - signos positivos...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el Resumen Semanal de XTB en directo desde la plataforma xStation. Hoy con Miguel Momobela. Equipo...
Los inventarios de petróleo de EEUU son la publicación principal de este viernes El resto del calendario es muy ligero Los movimientos...
El viernes trae muchas subidas con los futuros de EE. UU. en máximos históricos, el DE30 abre al alza y el EURUSD sube desde un soporte....
Los mercados de EEUU subieron con fuerza el jueves - nuevos registros para índices principales El informe de Mastercard (MA.US) mostró...
Telefónica El consejo de administración de la teleco nacional ha aprobado los nombramientos de Claudia Sender Ramírez y de Verónica...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
La inmobiliaria española Colonial en términos de resultado neto alcanzó los 104 millones de euros. Su balance...
La Fase 1" del acuerdo comercial podría firmarse a principios de enero Las principales premisas habrán de ser debatidas en...
Los índices estadounidenses han tenido un gran año. Mientras que el S&P 500 terminó el año 2018 con un menos 6%, actualmente...
