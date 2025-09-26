Alerta Técnica: Plata
Principal Soporte: 17.28, 17.20 Principal Resistencia: 17.6, 17.92 La plata alcanzó una resistencia clave de 17.6 dólares, que...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
No debería sorprendernos encontrar el calendario económico casi vacío durante la época de Navidad. El índice manufacturero...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Los índices de EEUU cerraron la sesión de ayer ligeramente por encima. El Dow Jones ganó un 0.34% mientras que el Nasdaq añadió...
Movimientos leves en FX e índices, pero ha habido algunos movimientos importantes en las materias primas: ese es el resumen del lunes que...
Ventas de casas nuevas en los EE. UU. A 719k (se esperan 734k) Recorte en los pedidos de bienes duraderos por los aviones de defensa Los...
Soporte clave: 1.3115 Resistencia clave: 1.3210, 1.3260 El USDCAD rebotó la semana pasada en la zona de soporte clave en 1.3115. Los compradores...
Resumen: El GBPUSD realiza la mayor corrección bajista desde principios de septiembre El mercado alcista de EE.UU. continúa, el US500...
La negociación entre Navidad y Año Nuevo a menudo está sujeto a una liquidez mediocre, ya que los operadores se toman un tiempo fuera...
Las acciones europeas cotizan ligeramente más bajas en medio de volúmenes reducidos DE30 lucha en el límite superior...
Se ha visto subir en noviembre las órdenes de bienes duraderos en EEUU La producción de construcción polaca tiene previsto...
Los metales preciosos están entre los principales motores del mercado al comienzo de una nueva semana. El oro y la plata se benefician de la aversión...
Acciona la empresa española ha llegado a un acuerdo con el grupo australiano Lendlease , empresa de infraestructuras, para adquirir una parte...
Los índices de EE. UU. Terminaron las operaciones del viernes en máximos históricos con S&P 500 ganando un 0,49%,...
ENAGAS Amancio Ortega, dueño de Pontegadea, ha comprado el 5% del capital de Enagás por 281,64 millones en la ampliación de...
Durante diciembre de 2019 llego la esperada noticia de que EEUU y China alcanzaban un acuerdo en torno a lo que se llama la fase 1 de la Guerra Comercial....
Resumen: P3 final del PIB de EE. UU. 2.1%; PCE central también 2.1% US500 sube a nuevos ATH CAD retrocede por el mal dato de ventas...
"En este vídeo hago un repaso a lo acontecido durante la última semana en FX (con análisis del Yen Index, Libra Index,...
