Alerta técnica: DE30
Soporte clave: 13175 Resistencia clave: 13310, 13420 Después de un fuerte movimiento ascendente, DE30 comenzó a luchar cerca del...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: GBP pierde más del 2% contra todos sus pares Reino Unido final Q3 GDP Q / Q: + 0.4% vs + 0.3% exp Reemplazo de Carney confirmado...
Resumen: La renta variable europea sube tras las sesiones estadounidenses y asiáticas El DE30 rompió la racha perdedora...
Resumen: La tendencia principal en el par sigue siendo alcista El cruce GBPJPY se encuentra en la zona pivote Recomendación: GBPJPY...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Las ventas minoristas canadienses de octubre llamarán la atención esta tarde Gastos e ingresos privados de los Estados Unidos...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza con NASDAQ ganando 0.7% y SP500 así como Dow Jones subiendo...
Estimados clientes, queremos recordarle que el 24 de diciembre, los mercados cerrarán a las 15:00 GMT - 3, y el 31 de diciembre a las 18...
"El dólar contra la corona noruega mantiene una tendencia alcista desde hace años. Sin embargo, a corto plazo se ha completado una formación...
Resumen: Decepcionan los datos de fabricacion y de empleo Los puntos de referencia estadounidenses ignoran la debilidad europea US30...
Soporte clave: 142.6, 141.5 Resistencia clave: 145.10 GBPJPY lucha con una línea de tendencia a largo plazo desde el intervalo W1. Si...
Se espera que el mercado mundial de videojuegos supere los $ 150 mil millones en 2019 Se espera que el crecimiento de la industria se desacelere...
Como se esperaba casi por unanimidad, el Banco de Inglaterra mantiene los tipos inalterados en 0.75% por decimoséptimo mes consecutivo. El Comité...
Resumen: Los índices europeos cotizan a la baja el jueves El DE30 prueba el límite inferior de la estructura de “Overbalance” ¿Ha...
Resumen: China prometió compras agrícolas masivas Estados Unidos puede luchar por producir suficiente soja ¿Podría...
La debilidad del mercado de renta variable alemán continúa hasta el miércoles cuando el DE30 cayó a 13160 puntos, el nivel...
Resumen: Tres bancos centrales del G10 anunciarán sus decisiones sobre sus políticas durante el día Se espera que las...
AENA La CNMC ha decidido recortar en 2020, las tarifas a AENA, teniendo un impacto claro en sus ingresos siendo del 1,44% a la baja, tres décimas...
