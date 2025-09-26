Morning wrap
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer sin cambios, mientras que se observaron pequeñas caídas en...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Una de las preguntas claves para los inversores que quieren invertir en renta variable es que índice comprar. En este vídeo comparo el DAX...
Soporte clave: 1.1120, 1.1000 Resistencia clave: 1.1200 EURUSD rebota hoy en la zona de soporte clave. La zona que abarca alrededor de los 1.1120...
Ha habido una clara reacción del mercado en la materia prima ante la publicación de los inventarios semanales de petróleo crudo, en...
Resumen: Impeachment para votar la destitución de Trump US500 permanece cerca de máximos justo debajo de los 3200 Las...
Resumen: EURUSD permanece estancado en el rango 1.10-1.12 GBPUSD retrocede repentinamente El rally alcista en EE. UU. continúa EURUSD Comencemos...
Credit Agricole ha emitido una recomendación sobre AUDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta pendiente (Sell Limit) en los...
"Las criptomonedas continúan bajo presión vendedora. Lo que durante 2016 y 2017 fueron los activos estrella que protagonizaron subidas...
Resumen: IPC británico Y/Y: 1.5% vs 1.4% de exp. 1.5% anterior Es poco probable que los datos de inflación afecten el BoE EURGBP...
Resumen: Los índices Ifo alemanes mejoran por tercer mes consecutivo Interesante cierre semanal del DE30 En marcha una...
El mercado de renta variable alemán comenzó la sesión con el pie izquierdo, cayendo al nivel más bajo en 8 días, pero...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Informes de inflación de UK y Canadá Se espera que el IFO Alemán de diciembre suba Datos de PIB de NZ...
Los índices de EE. UU. terminaron el comercio de ayer bastante planos, mientras que la sesión asiática ha sido mixta...
El yen se está acercando a niveles que invitan a buscar apreciaciones en la divisa nipona. En este vídeo analizo el Yen Index a nivel semanal...
café Aumento del precio del café debido a la disminución de las existencias y las expectativas de una mala temporada de cosecha...
Resumen: La producción industrial se recupera Índices de EE. UU. cercanos a máximos históricos Después...
El DAX ha alcanzado la zona de máximos históricos del año 2017. Pese a que la estructura sigue siendo claramente alcista, a corto...
Soporte clave: 0.9800 Resistencia clave: 0.9870 El USDCHF cotiza cerca de mínimos recientes. La tendencia sigue a la baja siempre que el precio...
