Vídeo Pablo Gil: ¿Qué hacer con el oro? ¿Compra o venta?
El oro se encuentra en una zona crítica. Desde una perspectiva de medio/largo plazo creo que el oro hay que comprarlo. En este vídeo analizo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: PM Johnson espera firmar el proyecto de ley para establecer la fecha límite de salida para diciembre de 2020 GBPUSD y EURGBP...
Resumen: La renta variable de Europa Occidental cotiza a la baja el martes El DE30 busca volver a probar la zona de resistencia por debajo...
La libra esterlina es la moneda G10 de peor desempeño reciente. El debilitamiento fue provocado por el plan de Johnson de acortar significativamente...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Los índices estadounidenses están batiendo récord tras récord, pero en Europa los inversores son un poco más cautelosos....
Mapfre La aseguradora Mapfre ha reconocido un impacto de 140 millones de euros en su beneficio atribuible para el ejercicio 2019...
Resumen: El banco central australiano se compromete a reevaluar las perspectivas económicas en la reunión del próximo año Admite...
Resumen: El informe de empleos de UK de octubre/noviembre parece ser la publicación más importante de hoy Se espera que los bancos...
Las acciones de EE. UU. cerraron el lunes con amplias subidas: NASDAQ subió 0.9%, SP500 aumentó 0.7% y Dow Jones aumentó...
MACRO Global Europa: UK: el partido Conservador de Boris Johnson consigue 365 escaños y supera los 325 necesarios para la mayoría...
Es poco probable que China se beneficie mucho de de la "Fase Uno" Europa sumida en la desaceleración de la fabricación La...
Resumen: Índices de EE. UU. con riesgo Los puntos de referencia abrirán en máximos de nuevo US500 se...
Soporte clave: 16,65 Resistencia clave: 17.17, 17.6 La plata cotiza cerca del nivel de resistencia clave: el límite superior de la estructura...
Las últimas publicaciones rápidas del año sobre las encuestas de la industria observadas de cerca han señalado una mayor debilidad...
Inversores europeos arrancan una nueva semana con el ánimo optimista DE30 no logra superar la resistencia local en 13373 pts China...
Resumen: El par USDJPY cerca del nivel de resistencia Los datos macroeconómicos continúan debilitándose Recomendación: USDJPY...
Las encuestas relativas a la progresión del área de negocios para el mes de diciembre ha decepcionado a los inversores tanto en Alemania...
