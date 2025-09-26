Euskaltel, a la sombra de Orange
EUSKALTEL La teleco vasca dentro de su consolidación en España se convertirá en el quinto operador nacional. Ha firmado un acuerdo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: La producción industrial de noviembre alcanza su tasa de crecimiento anual más alta desde junio El acuerdo comercial con...
Resumen: PMI preliminares de economías europeas y de EE. UU. NY Empire State para diciembre Varias comparecencias de banqueros centrales...
Los índices de Estados Unidos terminaron la sesión del viernes con pocos cambios a pesar del hecho de que tanto Estados Unidos...
Después de cierta preocupación el día de hoy, ahora parece que Estados Unidos y China han logrado un avance significativo en sus tensiones...
Resumen: Índices de EE. UU. preparados para atacar de nuevo máximos históricos Las ventas minoristas pierden pronósticos...
Esta semana se celebraron las ultimas reuniones del BCE y de la Reserva Federal. En este vídeo analizo las previsiones económicas de ambas...
Rollovers, holidays and dividends in the following week: Derivados de CFD - Forex, Materias Primas, Índices, Criptomonedas Rollovers: 17.12...
Resumen: Bakkt ha introducido opciones de Bitcoin liquidadas en efectivo LTC/BTC se acerca al extremo superior del canal bajista Ha sido la...
Global Times informó que se espera que los funcionarios chinos celebren hoy una rueda de prensa sobre las conversaciones comerciales chino-estadounidenses....
Soporte clave: 13345, 13170 Resistencia clave: 13455 DE30 cotiza cerca de un nivel de soporte clave: el límite inferior de la estructura Overbalance...
¡Ya estamos en directo en el resumen semanal con Darío García, no te lo pierdas!
¡Muy buenos días a todos! En 15 minutos dará comienzo nuestro resumen semanal, esta vez a manos de Darío García. ¡No...
Resumen: Victoria electoral aplastante de los conservadores 78 asientos mayoría con 1 asiento para declarar Las acciones del Reino Unido se...
Resumen: Los mercados bursátiles se recuperan gracias a los aranceles y a las elecciones en el Reino Unido El DE30 al nivel más...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Los conservadores obtienen fácilmente la mayoría absoluta después de las elecciones generales La segunda lectura...
La libra esterlina se recupera aproximadamente un 2% frente al dólar estadounidense tras el resultado de las elecciones del Reino Unido, lo que...
ACERINOX Acerinox, Con una capitalización aproximada de unos 2614 millones de Euros, por detrás del titán Arcelor Mittal, la empresa...
