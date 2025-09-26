Calendario Económico: Ventas minoristas de Estados Unidos en el foco
Resumen: Las ventas minoristas en Estados Unidos para noviembre serán el primer dato importante después de la última reunión...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los índices de EE. UU. cerraron en verde con un SP500 que subió un 0.9%, Dow Jones saltó un 0.8% y NASDAQ subió...
"Reino Unido acude a las urnas hoy y el resultado electoral será clave para conocer si se desbloquea definitivamente la situación en...
Donald Trump acaba de tuitear que el acuerdo comercial con China está cerrado y que ambas partes lo esperan. No es el primer tweet de este tipo...
Las elecciones generales del Reino Unido son uno de los eventos clave que se verán esta semana, ya que es probable que la votación tenga...
Resumen: La primera conferencia de prensa de Lagarde no contiene conmociones Las prestaciones de desempleo en Estados Unidos aumentan drásticamente,...
Christine Lagarde ha iniciado su primera conferencia como presidenta del BCE en un tono ligeramente optimista, señalando signos de estabilización...
Las empresas del sector del cannabis tuvieron una mala evolución en 2019 Los elevados inventarios podrían satisfacer...
Resumen: Las casas de apuestas mantienen la mayoría conservadora Los mercados de opciones esperan cambios bruscos en GBP GBPUSD se mantiene...
Soporte clave: 0.8412 Resistencia clave: 0.8460, 0.8508 El EURGBP lucha con la resistencia clave en 0.8460. La formación inversa de HCH...
Resumen: La renta variable europea cotiza al alza antes de la decisión del BCE El DE30 intenta romper por encima de los 13170 puntos BASF...
El EURUSD subió por la reciente debilidad del dólar El par alcanzó la media móvil clave Fuente:...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: El Banco Nacional Suizo tomará su decisión final este año Primera conferencia de prensa de Christine Lagarde al final...
INDITEX El grupo textil español ha elevado su cifra de ventas hasta los 19.820 millones de euros en los primeros nueve meses del año lo...
Las acciones de EE. UU. cerraron la sesión de ayer ligeramente en verde con NASDAQ aumentando 0.4%, SP500 subiendo 0.3% y Dow Jones...
Al principio, la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) pareció un poco agresiva, ya que la declaración era bastante...
En el Dot plot publicado los miembros de la Fed no creen en cambio en los tipos de interés en el 2020. Fuente: Bloomberg
La Reserva Federal no mueve los tipos de interés en su reunión de diciembre, pero lo más importante es que ningún miembro...
El bono estadounidense 10 años, junto al oro y al yen, es un activo refugio, es decir, uno de los mercados que compran los inversores cuando la...
