ÚLTIMA HORA: Trump aumenta aranceles sobre el aluminio y acero canadiense; el CAD bajo presión
Donald Trump ha ordenado al Secretario de Comercio imponer aranceles adicionales que oscilarán entre el 25 % y el 50 % sobre todo el acero y aluminio...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Donald Trump ha ordenado al Secretario de Comercio imponer aranceles adicionales que oscilarán entre el 25 % y el 50 % sobre todo el acero y aluminio...
El Nasdaq regresa a pérdidas tras un intento de recuperación en la apertura Las acciones de Oracle caen tras resultados por debajo de...
Estados Unidos - Vacantes JOLTS de enero: Actual: 7.740 millones Pronóstico: 7.650 millones Anterior: 7.508 millones Fuente:...
El peso mexicano se aprecia 0.3% frente al dólar en la jornada de hoy, a pesar de que la moneda ha perdido algo de espacio recientemente. Durante...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados financieros muestran un sentimiento mixto, con repuntes cautelosos tras...
Un giro en la estrategia económica alemana Los mercados europeos han recibido un fuerte respaldo tras la decisión de Alemania de flexibilizar...
El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con leves avances, reflejando la persistente incertidumbre en los mercados financieros globales. A pesar...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EUR/GBP. Credit Agricole recomienda tomar una posición corta en el...
Petróleo: El petróleo crudo sigue bajo presión tras las palabras de Donald Trump, quien está dispuesto a sacrificar el...
Las acciones chinas ganan impulso gracias a comentarios de Citi y a una demanda interna récord El mercado bursátil chino vuelve a captar...
El par euro-dólar está experimentando fuertes avances hoy, subiendo más del 0,65% y superando el nivel de resistencia psicológica...
Los mercados europeos están sesgados al alza hoy, recuperando parte de las pérdidas que sufrieron ayer los principales índices europeos. El...
En la segunda sesión de negociación de la semana, el sentimiento del mercado parece haber mejorado ligeramente. El foco principal de atención...
Los futuros de los índices chinos están teniendo un avance de más del 1,5%, tras un informe del Wall Street Journal que sugiere una...
El peso mexicano se deprecia un 0.6% frente al dólar en la jornada de hoy, con el tipo de cambio alcanzando un máximo de 20.39 y un mínimo...
Los índices de EE.UU. cayeron el lunes, con el S&P 500 perdiendo un 2,3 %, el Nasdaq 100 bajando un 3,4 % y el Dow Jones Industrial Average...
Las acciones de Tesla experimentaron una fuerte caída el lunes, desplomándose más del 12 % y alcanzando un nuevo mínimo en...
El peso chileno registró su segunda jornada consecutiva de depreciación frente al dólar, con el tipo de cambio alcanzando los 929...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor