Alerta técnica: Acciones alcistas antes del FOMC
La reunión del FOMC es el evento clave del día. La decisión se anunciará a las 7:00 PM GMT y la conferencia posterior...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: EIA inventarios de petróleo crudo: + 0.8M vs -2.9M exp. -4,9 millones previo Grandes cifras en gasolina y destilados El petróleo...
TD Bank ha emitido una recomendasión sobre AUDUSD. El Banco recomienda una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Los índices de EE. UU. permanecen no muy lejos de máximos históricos Los datos de IPC muestran un ligero...
"En este vídeo analizo el USDJPY desde una perspectiva de ondas de Elliot tanto en el gráfico semanal como en el gráfico diario....
Goldman Sachs ha emitido una recomendación sobre EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición corta en lo siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: EURGBP cotiza al nivel más bajo desde mayo de 2017 antes de las elecciones en el Reino Unido El precio del café recuperó...
FOMC mantiene una visión positiva de los mercados Perspectivas del gráfico de "puntos" sobre la reacción...
Societe Generale ha emitido una recomendación sobre GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
En menos de 24 horas, los británicos se dirigirán a votar por las terceras elecciones generales en los últimos 5 años....
En este vídeo descompongo el movimiento del Oro en base a las ondas de Elliot tanto en la estructura semanal como diaria. Aunque es una técnica...
Resumen: El precio del petróleo sigue siendo volátil y no se ha establecido una nueva dirección. Existen muchas dudas...
Resumen: Los índices europeos caen en medio de la falta de noticias sobre aranceles El DE30 no rompe por encima del nivel de resistencia Wirecard...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: La Fed cerrará su calendario de reuniones de este año, no se esperan cambios El IPC de EEUU probablemente se haya acelerado...
El precio del cobre subió la semana pasada debido a la retórica positiva de Donald Trump sobre el acuerdo comercial con China. Esta semana,...
Resumen: Se lanzará un paquete de estímulo de 12 mil millones de NZD en Nueva Zelanda Nueva deuda para permanecer dentro del objetivo...
BANCO SABADELL El enfrentamiento entre Banco Sabadell y los analistas de Bank of America continua trasel informe sobre el futuro del...
Los índices de EE. UU. cerraron la sesión de ayer apenas sin cambios y todos los principales índices de referencia perdieron...
Soporte clave: $ 1459 Resistencia clave: $ 1467.7, $ 1471.6 El precio del oro tiene un nivel de resistencia de $ 1467,7. De acuerdo con la metodología...
