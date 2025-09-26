Visión de Mercados con Pablo Gil 10-12-2019
MACRO Global Europa: UK: entramos en la semana de las elecciones generales en UK con Boris Johnson manteniendo un margen del 10% sobre su...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Hoy, al cierre de la jornada de trading, habrá un cambio en la fecha de vencimiento de los instrumentos JAP225, JAP225+, JAP225., JAP225.., KOSP200,...
Resumen: Los índices de EE. UU. alcistas por las noticias comerciales Informes de retraso en los aranceles programados para el 15 de diciembre US500...
Según el informe Politico, Phil Hogan, Comisario Europeo de Comercio, presentará una nueva arma comercial para atacar a los Estados Unidos...
Oil La OPEP anunció que reducirá la producción en 500.000 barriles adicionales por día. Si se añaden los...
Los mercados están nerviosos en diciembre, ya que el acuerdo comercial prometido no se ha concretado. Esto significa que la amenaza de los aranceles...
Resumen: Las acciones europeas a la baja a medida que se acerca la fecha límite de los aranceles El DE30 se aproxima al límite...
Resumen: PIB del Reino Unido M / M: 0.0% vs + 0.1% exp. -0.1% previo Lectura mixta de producción industrial y manufacturera Reacción...
Resumen: El par EURNOK cae hacia la zona de soporte clave El Norges Bank ve debilidad persistente de la corona Es poco probable que aumenten...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
La negociación europea de primera hora ha visto que el DE30 se mueve bruscamente a la baja a medida que los comentarios de China enfrían...
Iberdrola Los resultados publicados por Iberdrola en los tres primeros trimestres de 2019 han mostrado una fortaleza positiva destacando una continua...
Resumen: El crecimiento de los precios en China aumentó en noviembre más de lo esperado Los precios del cerdo registraron su segundo...
Resumen: Hoy se publican las producciones industriales de varios países de Europa Datos de costes de productividad y laborales de EEUU (final) Índice...
Los índices de EE. UU. finalizaron la sesión del lunes a la baja con NASDAQ y Dow Jones cayendo un 0.4% y SP500 perdiendo un...
Desde el estallido social se evidenció en Chile un alto nivel de volatilidad en el dólar. Esto se evidenció con un alza máxima...
El precio del café asciende de nuevo en la sesión de hoy, testeando el nivel de los 125 USD por primera vez desde octubre de 2018. Pese a...
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la Cámara de Representantes redactará los documentos del juicio...
Resumen: Los futuros de EE. UU. apuntan a una apertura alcista El US500 esta probando la resistencia en el 61.8% de fibo en los 3124...
Resumen: Nuevos máximos para la libra FTSE no logra unirse en rebote en los índices europeos Faltando solo...
