Alerta Técnica: US500
Niveles de soporte clave: 3107, 3120 Resistencia clave: 3140 Mirando el gráfico de US500, uno puede ver que el precio rompió por...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
"Japón ha anunciado un paquete de estímulo fiscal por valor de 26 trillones de yenes para contrarrestar el impacto de la subida del...
Resumen: Los índices bursátiles europeos cotizan al alza, pero el DAX se queda atrás El DE30 no rompió por...
La libra esterlina continúa presionando al alza frente al resto de las principales divisas. El par GBPUSD cotiza en máximos de los últimos...
Japón anuncia un paquete de estímulo masivo Reacciones destinadas a apoyar las exportaciones y las consecuencias...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, esta vez con Miguel Momobela, un breve vídeo...
Los índices de EEUU acabaron la sesión e ayer más altos mientras los alcistas se animaron gracias a los comentarios optimistas...
El par USDJPY ha estado operando dentro de un canal al alza desde finales de septiembre Los activos de refugio como el yen se depreciaron...
Hoy hay reunión de la OPEC Segunda publiacción de datos de PIB del Q3 de la zona euro Revisión de datos de órdenes...
TELEFONICA La gestora ha decidido ampliar su presencia en Telefónica elevando su participación en el capital de la operadora desde el...
"Con los últimos datos débiles de la economía estadounidense (ISM no manufacturero, Business Activity Inex y ADP), el dólar...
Se han observado fuertes rebotes en el crudo esta tarde con el Brent (Oil on xStation) y WTI subiendo más de un 3%. El rally se produce un día...
Por tercera vez en esta semana, los datos macro de EEUU muestran resultados por debajo de lo estimado, con el ISM no manufacturero cayendo hasta los 53.9...
Resumen: Los índices estadounidenses buscan recuperarse El impulso proviene de los titulares de la guerra comercial Malos...
Precio soporte: $1451 Precio resistencia: $1481 Observando el gráfico del oro, el precio del Oro lucha con resistencia clave...
El dólar americano cotiza a la baja frente a las divisas del G10 tras un lamentable reporte ADP de datos de empleo para el mes de noviembre, que...
Los estados de ánimo en los mercados bursátiles se deterioraron esta semana después de que Donald Trump decidió imponer...
La situación de incertidumbre en torno al Brexit y a la Guerra Comercial ha aumentado durante los últimos días. Por el lado del Brexit...
Resumen: GBPUSD rompe los 1.30 dólares El PMI del sector servicios mejora La libra rompe los 1.30...
Resumen: La renta variable europea cotiza a un nivel más alto gracias a los informes comerciales optimistas El DE30 prueba el límite...
