Apertura de Mercados 04-12-19
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, esta vez con Álvaro Gimenez-Cuenca, un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: La estacionalidad indica un rebote de fin de año Desastrosa temporada de cosecha de maíz en los EE. UU debido a las condiciones...
Las acciones y otros activos de mayor riesgo, como por ejemplo el petróleo, subieron tras un comentario optimista de la bolsa. Bloomberg dijo que...
E PIB australiano creció sólo un 0,4% en el tercer trimestre del 2019 El gasto de los hogares creció solo 0.1% AUDUSD...
Repsol El planteamiento de Repsol a través de su nuevo plan estratégico es convertirse en ser una empresa más verde de lo que es...
Se espera que el índice ISM no manufacturero de noviembre se muestre débil El Banco de Canadá mantendrá sin cambios...
Equity markets keep tumbling in December after Donald Trump hinted at a protracted Trade War and today’s comments from China only add to this negative...
Resumen: Más desventajas vistas en acciones Las preocupaciones comerciales pesan sobre el sentimiento US500 cae por debajo...
Las últimas noticias sobre la evolución de la Guerra Comercial no son muy optimistas. En este vídeo analizo el impacto en el DAX,...
Soporte clave: 1.2940 Resistencia clave: 1.30 GBUSD lucha con la resistencia clave en 1.30. En caso de que no consiga superarla, esperaremos una...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga pendiente en los siguientes niveles: Entrada (Buy...
Hechos: El DAX perforo el soporte clave de 13050 puntos El sentimiento del mercado se deteriora con los comentarios de Trump Recomendación: Corto...
Petróleo Los precios del crudo cayeron con fuerza el 29 de noviembre a raíz de los comentarios negativos de Arabia Saudita y Rusia Arabia...
Resumen: Los comentarios arancelarios de Trump provocan una venta masiva El oro sube a $ 1470 GBPUSD revisita resistencia previa cerca de $ 1.30 Después...
Donald Trump ha dicho que no tiene fecha límite para el acuerdo comercial con China. Agregó que podría ser mejor esperar hasta después...
Resumen: El mercado de valores europeo cotiza mixto, el índice francés se queda atrás en medio de la amenaza arancelaria El...
El par de divisas USDZAR crece un 0.75% tras publicarse unos decepcionantes datos macroeconómicos en Sudáfrica. El PIB actualizado al 3T...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Se espera que Trump se reuna con Macron durante la cumbre de la OTAN El Comité Técnico Conjunto de la OPEC revisará...
RBA dejó los tipos sin cambios durante la reunión final de 2019 El Banco dijo que los riesgos internacionales han disminuido...
