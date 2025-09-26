Pharma Mar no es oro todo lo que reluce
Pharma Mar Los últimos resultados de Pharma Mar han mostrado unos ingresos inferiores a los obtenidos en 2018 para el mismo periodo....
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los índices de EE. UU. cerraron la sesión de ayer con fuertes recortes debido al tweet de Trump sobre la restauración de los arancedes...
Hoy en el mercado del café se han visto fuertes subidas y intentará superar las siguientes resistencias en 126. El precio subió...
MACRO Global Europa: UK: a medida que avanza la campaña electoral, el partido Laborista de Jeremy Corbyn está reduciendo la...
En un día dominado por los PMI manufactureros, podría decirse que el más grande de todos ha mostrado la peor cifra con los datos ISM...
Las bolsas europeas protagonizaban una notable subida al inicio de la sesión actual, como consecuencia de la publicación de unos datos macro...
Resumen: Los puntos de referencia de EE. UU. apuntan a una apertura sin cambios Subidas anticipadas devueltas por las noticias sobre los aranceles ISM...
Soporte clave: 1.10 Resistencias clave: 1.1025, 1.1052 Echando un vistazo al gráfico EURUSD, se puede ver un patrón inverso de cabeza...
Los PMI sugieren un repunte del crecimiento a nivel mundial Los descuentan un escenario muy optimista Estados Unidos espera un fuerte informe de...
Bank of America Merrill Lynch ha emitido una recomendación sobre GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes...
Resumen: PMI de fabricación final: 48.9 vs 48.3 exp. 48.3 anterior. 3er dato positivo consecutivo pero séptimo consecutivo por debajo...
Resumen: La renta variable europea sube al principio de la nueva semana El DE30 rompe por encima del límite superior del rango...
Resumen: Semana relevante para el dólar americano El índice del dólar (USDIDX ) en la zona de resistencia Recomendación: USDIDX...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Los índices de renta variable comienzan el mes de diciembre con tono positivo, tras publicarse unos datos mejores de lo esperado en China. El S&P500...
El ISM manufacturero de EEUU parece estar subiendo en noviembre Los datos finales manufactureros de PMI de noviembre de la Unión Europea...
El PMI oficial de fabricación chino salta por encima de 50 pts PMI para empresas pequeñas y privadas confirma la mejora Algunas...
Telefónica La teleco española a través de su filial en Brasil ha desinvertido 140 millones euros a Telxius. Con esta adquisición,...
Los estados de ánimo optimistas se reflejan en la apertura asiática hoy con el Nikkei japonés sumando más del 1%. La mejora...
