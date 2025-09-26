Resumen de la mañana
Los estados de ánimo optimistas se reflejan en la apertura asiática hoy con el Nikkei japonés sumando más del 1%. La mejora...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El ruso Novak dice que está a favor de prolongar la toma de decision de la OPEP a una fecha cercana a abril Además, la agencia de noticias...
Resumen: Las acciones americanas alcanzando un nuevo record semanal Dow Jones subida del 4% mensual USDCAD > 1.33 tras los...
En este vídeo hago un repaso a que divisas, materias primas e índices de renta variable lo han hecho mejor y peor durante la semana. Ademá...
Buenas tardes: A las 13:15 minutos comenzará un encuentro con Pablo Gil en el que podrás hacerle todo tipo de preguntas relacionadas...
Resumen: El precio se recuperó del soporte de 1.3260 El par USDCAD está cotizando en una tendencia alcista antes de...
Resumen: Las acciones europeas cotizan a la baja en medio de la persistente incertidumbre sobre las relaciones chino-estadounidenses DE30...
Los mercados de EEUU cerrarán hoy pronto Se espera que los datos de IPC Europeo muestren una aceleración Se prevee...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Guillermo Torrego,...
Descensos importantes en las bolsas asiáticas al final de la semana. El HSCEI está encabezando las pérdidas con su operativa...
Fluidra Fluidra se ha convertido en un líder indiscutible en el sector, moviendo cerca de 7.000 millones de euros. Actualmente tiene presencia...
Resumen: Los índices estadounidenses permanecen cerca de máximos históricos NYSE y NASDAQ cerrados Comercio...
"El Yen Index esta alcanzando una zona de soporte importante. En este vídeo analizo posibles estrategias comprando el jpy y vendiendo otras...
La situación en Chile no se está mejorando y los inversores claramente están perdiendo la paciencia. Las protestas que comenzaron...
"Las empresas en EEUU se han ido endeudando de forma alarmante durante los últimos años. La deuda que emiten es de calidad baja,...
El oro ha estado cotizando a la baja desde el 20 de noviembre. La resistencia clave a corto plazo se puede encontrar en los 1460 $ El...
El índice bursátil polaco está claramente rezagado con respecto a sus homólogos europeos y estadounidenses Los...
Resumen: Los índices bursátiles retroceden, ya que los inversores temen el deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos El...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, esta vez con Ignacio Serrats, un breve vídeo...
Datos de IPC preliminares de España y Alemania de noviembre Numerosos mercados de EEUU cerrarán u operarán menos hoy...
