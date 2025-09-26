Morning wrap
Los índices de EEUU cerraron la sesión ayer más alto con el Nasdaq subiend hasta un 0.66%. El S&P 500 añadió...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Endesa Tras las estimaciones de ENDESA de cara a los beneficios obtenidos en los próximos 3 años, la cifra se podría elevar a casi...
En la última media hora hemos sabido nuevos datos económicos de los EE. UU., a raíz de las fuertes cifras anteriores de gasto...
Resumen: US500 cerca de 3150 puntos antes de la apertura Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias mañana El...
GBPmuestra su fuerza GBPPLN se cotiza cerca de los máximos del año El nivel de 5,0 zł sigue siendo el soporte clave GBPPLN...
En este vídeo veremos como contrasta el comportamiento alcista de las bolsas desarrolladas respecto a las bolsas emergentes, como es el comportamiento...
Los datos del PIB de Estados Unidos sorprenden al alza Los pedidos de bienes duraderos para octubre mostraron un aumento sorprendente EURUSD...
Walmart (WMT.US) cotiza cerca del máximo histórico Amazon (AMZN.US) rebota en el soporte en $ 1740 FedEx (FDX.US) rompe...
Bank of America Merrill Lynch ha emitido una recomendación para AUDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes...
En este vídeo analizo varias cosas increibles a las que los inversores se han acostumbrado, incluso llegando a pensar que es algo normal. Por un...
Resumen: FTSE sube a máximos desde septiembre 7450 es la resistencia puesta a prueba GBPUSD tiene soporte en 1.2820; a la espera de la...
Resumen: Los índices europeos mostraron sólidas ganancias el miércoles Los alcistas del DE30 no se rinden,...
Resumen: El precio del petróleo aumneta debido al sentimiento positivo del mercado sobre el acuerdo comercial El mercado no está...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Segunda publicación del PIB de EEUU del Q3 El PCE inflación de EEUU se ha visto sin cambios en el 1.7% interanual en octubre El...
Las operaciones del miércoles en Alemania comienzan con movimientos amplios, los compradores intentan una vez más superar la barrera de 13300....
Siemens Gamesa Siemens Gamesa se dispara en Bolsa ante el interés de Siemens por hacerse con el 8% en manos de Iberdrola. A nivel técnico...
Los beneficios de las empresas industriales chinas disminuyeron un 9,9% interanual en octubre La mayor caída desde al menos 2011 La...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer en positivo. Los tres principales puntos de referencia de Wall Street cerraron...
El lote de publicaciones económicas de segundo nivel de los EE. UU. no ha podido dar una indicación clara en general con algunas buenas y...
