Alerta técnica: USDJPY
USDJPY se atasca debajo de la zona de resistencia clave El patrón HCH se puede confirmar en el gráfico Al observar el par...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Summary: US2000 attempting to breakout Price moves above prior resistance near 1620 Major benchmarks remain near record highs The...
CAFÉ Las reservas de café en los mercados de productos básicos continúan disminuyendo Los datos de CFTC sugieren una...
Las divisas latinoamericanas han intensificado su lucha frente a sus pares principales este año, siendo el real brasileño la última...
Hechos: El precio alcanzó la zona de resistencias La corrección ABC se puede ver en el gráfico Recomendación: café...
Resumen: El GBP se desliza los laboristas recortan escaños 2 encuestas apuntan a una reducción del peso Tory FTSE encuentra resistencia...
Durante las últimas semanas la libra lo ha hecho mucho mejor que el euro y ha alcanzado la parte inferior de una estructura de consolidación...
Resumen: Las acciones en Europa caen al comienzo de la sesión del martes El DE30 prueba el promedio móvil de 200 horas...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Sacyr Sacyr espera reducir significativamente su deuda corporativa y situarla por debajo de los 1.000 millones de euros,esto...
Powell considera que "el vaso de la economía de EE. UU. está más que medio lleno" El jefe de la Fed elogia...
Numerosas publicaciones de importancia media de los Estados Unidos para hoy Informe API sobre inventarios de petróleo El gobernador...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer en positivo, replicando el buen desempeño de las acciones europeas y asiáticas....
MACRO Global Europa: UK: la campaña de Boris Johnson basada en “permitir que los británicos tengan más dinero en...
Resumen: Los índices de EE. UU. ganan aún con el foco en el comercio internacional US500 gap alcista durante el fin...
Mitsubishi UFJ Financial Group ha emitido una recomendación sobre AUDJPY. MUFG recomienda tomar una posición corta en los siguientes...
GBPUSD se negocia en un rango lateral El nivel psicológico 1.30 sigue siendo la resistencia clave El soporte clave se puede encontrar en...
Resumen: Los conservadores tienen una fuerte ventaja en las encuestas GBP se mantiene cerca de máximos de 6 meses ¿Hay potencial...
Resumen: El mercado de divisas sigue estancado con un dólar fuerte Los últimos datos de PMI en la UEM han visto una mejora El...
Resumen: Las acciones suben por las esperanzas comerciales (nuevamente) FTSE se acerca a la resistencia anterior 7410 GBP más alto después...
