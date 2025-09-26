Apertura Europea: Las acciones mas sensibles a la guerra comercial lideran el avance del DAX
Resumen: Las acciones europeas se benefician de la mejora de las condiciones comerciales El DE30 intenta cubrir la brecha del fin de semana...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
El índice IFO Alemán se espera que peque un salto Programadas gran número de comparecencias de miembros del BCE Hewlett...
DIA Los supermercados DIA se han apreciado sus acciones en lñas últimas sesiones con un rebote del 43% tras aumentar LetterOne,...
China aumentará las sanciones por robo de propiedad intelectual Las acciones y los activos de riesgo comienzan la semana al alza...
China ha dicho que aumentará las sanciones por robar propiedad intelectual. La medida tiene como objetivo aliviar las tensiones con los EE. UU....
Resumen: Índices estadounidenses en camino a cerrar en negativo esta semana. El US30 ha tenido 4 semanas de ganancias consecutivas. El...
"Durante los últimos días hemos visto fuertes caidas en las criptomonedas. En este vídeo analizo la situación de BitCoin,...
Los precios del café estuvieron bajistas durante mucho tiempo, pero recientemente se han recuperado, y con fuerza. ¡El precio acaba de romper...
Resumen: El precio se recuperó de la resistencia en 141.265 El patrón de doble techo se puede ver en el gráfico...
Resumen: El "criptomarket" registra un claro retroceso esta semana El Bitcoin se acerca a su línea de soporte clave Preocupantes...
"Un gráfico relativo muestra una relación entre dos activos distintos. Si analizamos el Petróleo Brent contra el Petróleo...
El precio considera la resistencia clave en $ 17.27 El soporte local se puede detectar a $ 17.05 La plata ha estado cotizando a la baja desde...
Buenas tardes: Dentro de 15 minutos comenzará un encuentro con Pablo Gil en el que podrás hacerle todo tipo de preguntas relacionadas...
Resumen: Reino Unido publica por primera vez PMI flash Pérdida en los datos de fabricación y servicios GBPUSD cae por debajo de...
La Presidenta del BCE Lagarde dará un discurso hoy Hoy índices PMI de la zona euro, Reino Unido y Estados Unidos Se...
Resumen: Los índices PMI mostraron resultados mixtos El DE30 borra el movimiento alcista inicial y vuelve visita a el límite...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
PMI de fabricación alemana hasta 43.8 desde 42.1 El PMI de servicios alemán bajó a 51.3 desde 51.6 PMI manufacturero francés...
MásMóvil la compañía que irrumpío con fuerza este 2019, tras once meses, observamos un comportamiento toalmente diferente...
