Los mercados de criptomonedas caen a pesar de las iniciativas pro-Bitcoin de Trump
El precio de Bitcoin ha retrocedido significativamente, cayendo un 4.5% hasta los $78,800, marcando su quinta sesión consecutiva de pérdidas...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
La Reserva Federal de Nueva York, a través de su Centro de Datos Microeconómicos, publicó la Encuesta de Expectativas del Consumidor...
El dólar estadounidense registra su mayor caída debido a la acción de los especuladores en los contratos de futuros. Detrás...
El inicio de la nueva semana no trae alivio para el mercado de valores de Estados Unidos. Durante la sesión previa a la apertura, se registró...
Las acciones de Robinhood Markets cayeron un 12% hoy después de que la empresa acordara un importante acuerdo regulatorio con FINRA. Dos subsidiarias...
Los mercados estadounidenses caen mientras sube el índice de volatilidad: S&P 100 cae -0.97%, S&P 500 baja -0.56%, Promedio Industrial...
Situación general del mercado: Los mercados europeos operan a la baja durante la sesión del lunes. El DAX alemán en el mercado al...
Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) caen más del 5.5 por ciento hoy, tras la publicación de los resultados de la fase 3 de los ensayos...
ANZ Research ha emitido una recomendación para el par de divisas EURUSD. ANZ Research recomienda tomar una posición corta en el par en...
El dólar en Chile comenzó la jornada al alza, impulsado por la debilidad en los precios del cobre y un entorno global incierto. La reciente...
El par EUR/USD se desploma después de que un funcionario del Partido Verde Alemán instara a los miembros del partido a votar en contra del...
La temporada de resultados corporativos se ha ido relajando, ya que hemos dejado atrás los principales resultados tecnológicos de empresas...
Índice sentix de la Eurozona (mes de marzo) Actual: -2,9 Pronóstico: -8,5 Dato previo: -12,7 Cotización del euro-dólar
El yuan chino se está debilitando frente al dólar estadounidense, y se está recuperando del límite inferior de su consolidación...
Esta semana estará marcada por las lecturas de inflación, con especial énfasis en la actualización del IPC de EE. UU. que conoceremos...
Producción industrial en Alemania Actual : 2,0% intermensual. Pronóstico : 1,6%. Dato previo de -2,4%. Balanza de comercio en...
