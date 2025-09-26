Los tres mejores gráficos de la semana: EURUSD, Oro, US500
Resumen: Los mercados aguardan la comparecencia del FOMC El EURUSD, cotizando cerca de la reciente figura técnica de doble techo ¿Podría...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
"El NZDCAD ha completado una formación alcista "hombro cabeza hombro invertido" a nivel diario. En este vídeo analizo...
Resumen: Los índices giran tras alcanzar los últimos máximos EU50 retrocede a su EMA21 cerca de 3654 GBPUSD permanece...
Resumen: Ell acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se desvanece El dinero fluye hacia activos refugio Técnicamente, el...
"Ayer el DAX protagonizo una sesión importante. Tras superar los techos del rango lateral de corto plazo con claridad, el índice comenzó...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Las acciones europeas retroceden a medida que se aleja el acuerdo comercial El DE30 comprueba el límite inferior de la...
Las actas del FOMC se publicarán por la tarde Se espera que la inflación IPC Canadiense permanezca sin cambios Dos...
Guillermo Torrego, Analista de XTB ArcelorMittal El beneficio de...
Resumen: El Senado de los Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que apoya a los manifestantes en Hong Kong China advierte que tomará...
Los índices de EE. UU. finalizaron la sesión de ayer ligeramente bajistas con Dow Jones cayendo un 0.4% y SP500 bajando...
¡Buenas tardes! Hoy os traemos una entrevista que Pablo Gil ha concedido en canal Castilla la Mancha.
Resumen: Se observan más avances en los puntos de referencia de EE. UU. Dow Jones predispuesto para alcanzar cotización...
OIL (Brent) El informe de la AIE señala que el debilitamiento de la demanda y el aumento de la producción en países no pertenecientes...
TD Bank ha emitido una recomendación sobre USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
El Oil WTI retrocede a la baja desde su resistencia en 57.8 USD La línea de soporte clave, en los 55.00 USD El movimiento alcista registrado...
Resumen: Fuertes ganancias observadas en los mercados europeos DE30 rompe la resistencia 13300; a menos de un 2% para ATH EU50 sube a máximos...
Resumen: Las acciones en Europa cotizan al alza a pesar de la mezcla de estados de ánimo durante la sesión asiática. El...
La apertura europea a permitido que el DE30 consolide nuevos niveles, a medida que el índice alcanzaba nuevos máximos de 2019. Si bien los...
Resumen: El dólar estadounidense ha perdido algo de su fuerza recientemente El EURUSD se ha apreciado a la importante área de...
