Apertura de Mercados 19-11-19
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Se espera que las ventas manufactureras Canadienses muestren un descenso Los datos del mercado inmobiliario de EEUU se publicará a primera...
Almirall Almirall cae más del 10% en Bolsa tras conocerse que Grupo Corporativo Landon,tras haber vendido un 6,3% de su capital para aumentar...
Resumen: El RBA consideró la reducción de tipos en su reunión a principios de este mes El banco central australiano reconoció...
La renta variable estadounidense finalizó la sesión de ayer moderadamente alcista con subidas que no superaron el 0.1% La...
MACRO Global Europa: UK: las encuestas de intención de voto dan una clara ventaja al partido Conservador de Boris Johnson con 42% frente...
Hemos iniciado la semana con la noticia, y hecho relevante en la CNMV, de que la bolsa de Suiza (SIX) ha realizado una OPA amistosa sobre la bolsa española,...
Resumen: "El estado de ánimo en Beijing sobre el acuerdo comercial es pesimista" US500 ha visto nuevos máximos...
Mitsubishi UFJ Financial Group ha emitido una recomendación sobre GBPUSD. La Entidad recomienda tomar una posición corta en los siguientes...
Mitsubishi UFJ Financial Group ha emitido una recomendación sobre CHFJPY. La Entidad recomienda tomar una posición corta en los siguientes...
AUDUSD rompe la resistencia de la estructura Overbalance en el intervalo H4 La caída puede profundizarse si el par rompe por debajo de...
Resumen: Libra gana en todos sus pares Los conservadores ganan alrededor del 15% en las encuestas electorales Las acciones mixtas, con FTSE todavía...
Resumen: Los metales preciosos corrigen a medida que el dólar se aprecia China acaba de reducir los tipos de interés La...
Comienzo tranquilo de semana en cuanto a publicaciones macroeconómicas Programados discursos del banqueros centrales del BCE, Fed...
Resumen: Las acciones europeas comienzan la semana cotizando ligeramente más alto El DE30 cotiza cerca del punto medio del rango...
El algodón se está acercando a su directriz bajista de medio plazo, que además coincide con la zona de corrección de Fibonacci...
Merlin Properties ha elevado sus ingreso por rentas en los primeros nueve meses de año hasta 398 millones de euros, presentando un Ebitda de 317...
Resumen: La inflación china ha aumentado notablemente desde principios de año. PBoC reduce su tipo repo inverso a 7...
Los índices americanos cerraron con subidas entre 0.7% y 0.8% el viernes; Sin embargo, el mercado asiático empieza la sesión...
