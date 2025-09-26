Resumen de la mañana
Los índices americanos cerraron con subidas entre 0.7% y 0.8% el viernes; Sin embargo, el mercado asiático empieza la sesión...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los 3 principales índices de EE. UU. registran nuevos máximos históricos US500 cotiza por encima de 3010 La producción...
Resumen: El Litecoin resiste en el extremo superior de la estructura overbalance CME Group planea el lanzamiento de opciones sobre Bitcoin En...
El DAX registra una tendencia lateral en el gráfico M15 DE30 rebota desde el extremo superior de la estructura Overbalance dentro...
Tras la reciente publicación de una batería de datos macro en EEUU, los más esperados antes de alcanzarse el fin de semana, se han...
"En este vídeo hacemos un repaso de que divisas, índices de renta variable y materias primas lo han hecho mejor y peor durante la semana....
Muy buen sentimiento entre los inversores que impulsado por los optimistas comentarios de los funcionarios de la Casa Blanca. Kudlow y Ross respecto al...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: GBP sube contra la mayoría de sus pares FTSE establecido para caída semanal BT cae después de los planes de nacionalización...
Resumen: El sentimiento de las bolsas es alcista por un posible acuerdo comercial El mercado reaccionó al nivel de resistencia en 1474...
Datos de IPC finales y lectura de balanza comercial de la UniónEuropea Se espera que las ventas minoristas de EEUU reboten tras...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Los índices bursátiles cotizan al alza gracias a los comentarios de Kudlow El DE30 intenta cubrir la brecha de...
Codere Ha obtenido unas pérdidas netas de 54,6 millones de euros en desde enero a septiembre de 2019, es decir una reducción del 5,5%...
Resumen: El Ministerio de Comercio de China insiste en que la eliminación de aranceles es una condición crucial para alcanzar un acuerdo...
Los índices de renta variable de EE. UU. cerraron la sesión bastante plana con movimientos que no superan el 0,1%; Se ve un...
Los datos del inventario semanal de petróleo han provocado algunas ventas en los mercados, con un aumento en el dato más de lo esperado y...
Resumen: Otros descensos observados durante la noche en los puntos de referencia asiáticos Hang Seng lidera los descensos; -4-5%...
"La crisis en Chile ha puesto en jaque al peso y a la bolsa chilena. En este vídeo analizo la ruptura de máximos históricos del...
La temporada de resultados de DAX casi ha terminado Las empresas alemanas superaron a sus comparables estadounidenses en términos...
