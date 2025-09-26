Apertura Europea: El DE30 espera una decisión sobre las tarifas de los automóviles europeos
Resumen: Hoy se espera una decisión sobre las tarifas de los automóviles europeos El DE30 dibujaba un nuevo máximo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Publicaciones de datos de IPC de Suecia, Estados Unidos y Reino Unido Jerome Powell testificará ante el Comité Económico...
MEDIASET Mediaset España ha adquirido un 5,5% del capital de ProsiebenSat.1 Media SE (P7S1), según ha indicado la compañía...
Resumen: Los socialistas (PSOE) y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para forjar un gobierno de coalición Ambos partidos perdieron algunos...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer ligeramente alcistas con el NASDAQ aumentando 0.3% y SP500 aumentando 0.2%,...
Resumen: Los puntos de referencia de Estados Unidos alcanzan un nuevo pico récord Discurso de Trump a las 5PM (GMT) el evento principal...
El Ibex35 (SPA35 en xStation5) se desmarca de las subidas generalizadas en Europa y Estados Unidos con una caída del -1,27% hasta ahora, por el...
El par USDCLP estuvo bajo presión alcista la semana pasada cuando las protestas en Chile se intensificaron por las políticas gubernamentales...
Los índices de renta variable están cerca de los máximos de 2019 tanto en los EE. UU. para US500, US100 y US30 y en Europa para DE30...
Plata Romper por debajo del nivel marcado con una igualdad de correcciones a la baja y una inmersión por debajo de los $ 17 podría...
Resumen: El BXP no disputará los escaños Tories. Visto como un gran apoyo a las perspectivas de una mayoría La libra sube...
El oro ha estado cotizando a la baja desde principios de mes. La resistencia clave se puede encontrar en $ 1460 El mercado del oro ha estado...
El par parece haber completado una figura de vuelta tipo doble suelo. En este momento se aprecia una consolidación lateral tipo triangular. En este...
Resumen: Más datos blandos del Reino Unido La variación del empleo cae; como el crecimiento salarial GBPNZD busca revalorizarse...
Resumen: Bitcoin dibuja una vela bajista en el intervalo diario El precio oscila por debajo de su 75 DMA Oportunidad: corto en el BITCOIN TP:...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Un ambiente optimista al comienzo de la negociación europea El DE30 abre más alto pero se desliza después,la...
Trump dará un discurso sobre comercio Se espera que los datos laborales de UK de septiembre repliquen la lectura de agosto Se...
Naturgy Las elecciones españolas tras los resultados vuelven a generar incertidumbre política, pensamos que valores defensivos...
Resumen: La inflación esperada a 2 años en Nueva Zelanda cae al nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2016 Es probable...
