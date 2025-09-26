La inflación esperada de Nueva Zelanda cae antes de la decisión de tipos del RBNZ
Resumen: La inflación esperada a 2 años en Nueva Zelanda cae al nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2016 Es probable...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los índices de Estados Unidos terminaron la sesión de ayer aproximadamente sin cambios; a su vez, los mercados asiáticos...
MACRO Global Europa: UK: comienza la campaña electoral con la mirada puesta en el próximo 12 de diciembre. Boris Johnson necesita...
Resumen: Los índices de referencia de Estados Unidos bajan para comenzar la semana El peso del comercio asiático...
Resumen: Reunión de la OPEP en menos de un mes La OPV de Saudi Aramco esta programada antes de fin de año Vela...
Ha habido un fuerte movimiento alcista en la libra en la negociación reciente después de que Nigel Farage haya anunciado que su partido no...
Resumen: Reino Unido evita la recesión técnica Otros datos todavía apuntan a una desaceleración 1.2750 nivel para...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Sin nuevos datos estamos a la espera, mientras varios países observan el festivo para los bancos por el "día del recuerdo"....
La desaceleración e incertidumbre política mundial también tiene su reflejo en los resultados del Ibex. Si hasta el momento la debilidad...
Los índices estadounidenses terminaron la semana pasada con una sesión bastante positiva con el Nasdaq agregando + 0.48%, S & P500...
El índice de bonos emergentes parece estar formando una potencial figura de "hombro-cabeza-hombro". Teniendo en cuenta que el la renta...
El dato económico principal de la sesión de América del Norte proviene de Canadá, con los últimos datos de empleo peores...
Summary: Bitcoin comes back to range trading after substantial price gains Will Ripple keep moving down? Russia intends to roll out a bill in...
Los metales preciosos se pueden encontrar bajo presión de venta, ya que los ánimos optimistas dominan en el mercado de valores. La plata...
Resumen: EL par GBPUSD no pudo romper por encima de la cota 1.30 El patrón doble techo se puede ver en un intervalo H4 Recomendación: Oportunidad:...
"Durante las últimas semanas hemos visto como los activos defensivos, oro, plata, platino, tnote y bund han entrado en una fase correctiva...
Resumen: GBP sin apenas cambios en la semana FTSE gana pero se queda rezagado Oro establecido para la mayor caída semanal en 3 años En...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Las acciones europeas abren a la baja en la última sesión de negociación de la semana. El DE30 cayó...
