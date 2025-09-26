Apertura Europea : El DE30 comienza la sesión de negociación a la baja.
Resumen: Las acciones europeas abren a la baja en la última sesión de negociación de la semana. El DE30 cayó...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Se espera que la tasa de desempleo Canadiense permanezca en un 5.5% en octubre También se espera otro incremento en los datos de la...
REE Red Eléctrica invertirá 6.000 millones de euros hasta 2020 con el objetivo de adaptarse a la transición energética....
Resumen: Octubre trae alivio a las empresas chinas, ya que las exportaciones aumentaron mucho más de lo esperado debido a la mejora del sentimiento...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión del jueves al alza con Dow Jones aumentando 0.7%, SP500 y NASDAQ aumentando 0.3%;...
Mientras el optimismo de mercado ha empujado a los índices americanos a sus máximos históricos, los metales preciosos se perfilan...
Una forma de ver cual es el sentimiento de los inversores consiste en comparar que tal lo hace la bolsa respecto a activos defensivos como el Oro o el...
Resumen: Los puntos de referencia de Estados Unidos se disparan a nuevos máximos. US30 se mueve por encima de los 27500. Qualcomm...
Resumen: BoE mantiene el tipo general en 0.75% como se esperaba Dos detractores moderados hacen que el GBP baje FTSE impulsado por las noticias...
NZDUSD se recuperó desde límite inferior de la estructura Overbalance Se puede ver un patrón de inversión en el gráfico:...
Las noticias provenientes de las delegaciones de EEUU y China apuntan a que en las próximas semanas se firmará el primer acuerdo comercial...
Los índices de renta variable han sido impulsados últimamente por las noticias del conflicto comercial. La avalancha de señales de...
Societe Generale ha emitido una recomendación sobre EURUSD: El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Los índices bursátiles cotizan más alto con comentarios comerciales optimistas El DE30 se acerca a su nivel...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: El Banco de Inglaterra anunciará su decisión de tipos y publicará un informe trimestral Datos laborales de...
El dólar de Nueva Zelanda se recupera con el aumento del apetito por el riesgo La corrección reciente no alcanzó el...
LABORATORIOS ROVI Rovi presentará resultados el próximo 7 de noviembre, donde se prevé una fortaleza en los ingresos operativos...
Según una información, los Estados Unidos y China acordaron levantar los aranceles por fases, según Bloomberg, citando a un portavoz...
Resumen: La balanza comercial australiana de septiembre produjo un superávit comercial mayor al esperado El riesgo prevalece esta mañana,...
