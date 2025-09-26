Vídeo Pablo Gil: ¿Rentable con un 50% de acierto?
Cualquier trader que se inicia en el mundo de la inversión por cuenta propia se pregunta que debe hacer para ganar dinero. En internet encontrará...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Un grupo de datos más fuerte de lo esperado para el sector de servicios de EE. UU. ha dado un nuevo impulso al dinero que ya cotizaba al alza...
Summary: Los principales índices de EE.UU. se mantienen cerca de sus máximos históricos Balanza comercial de EE.UU.:...
El rango del patrón de cabeza y hombros todavía tiene una oportunidad USDJPY rebote desde la línea del cuello de la formación...
ORO El precio del oro alcanza la resistencia clave a corto plazo de $ 1515 El indicador RSI y el rendimiento de los precios en Q1 y Q2 sugieren...
Estado de ánimo mixto en la apertura de la sesión europea DE30 detiene el movimiento ascendente después de alcanzar...
Resumen: Índices menos importantes de UK y EEUU Informe de empleo de NEmployment report from New Zealand for Q3 Algunos banqueros centrales...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Mapfre Las posibilidades del ramo de vida en países emergentes motivan el alza. China es la economía con mayor capacidad para cerrar la...
Resumen: Los comentarios que China exige de Trump para eliminar los aranceles impuestos en septiembre han elevado el sentimiento de riesgo (parece...
Wall Street cerró la sesión de ayer con nuevas subidas, el NASDAQ aumentando 0.6%, y Dow Jones y SP500 subiendo 0.4% Los mercados...
MACRO Global Europa: UK: finalmente el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn accedió a convocar nuevas elecciones generales...
Resumen: Nuevos máximos históricos para los principales índices estadounidenses Las esperanzas comerciales aumentan...
Se puede encontrar una zona de resistencia clave cerca de 1.1200 Una ruptura por debajo de 1.1075 puede impulsar una caída mayor EURUSD...
TD Bank ha emitido una recomendación sobre NZDCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
El mes de noviembre ha comenzado muy brillantemente para los mercados de valores, ya que las esperanzas de un acuerdo comercial empujan los índices...
La actividad empresarial en Europa sigue siendo débil Con una mayor NFP en los EE. UU., ¿Tiene la Fed razón para dejar...
Resumen: El FTSE alcanza máximos de 5 semanas La libra esterlina cae mientras que el ZAR avanza Saudi Aramco se prepara para la mayor...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Datos de PMI de Polonia y Reino Unido Se espera que los datos importantes de EEUU muestren un deterioro La nueva presidenta del BCE,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
