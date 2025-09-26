Oportunidad: VIX
Resumen: Wall Street está en máximos históricos Existe una gran incertidumbre sobre las negociaciones comerciales entre los...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Riesgos en los estados de ánimo al comienzo de la sesión europea DAX (DE30) salta por encima de la marca de los 13000...
INDRA Indra, la firma tecnológica española, está cerca de adjudicarse un contrato en Estados Unidos para instalar un sistema de...
Resumen: Moody's dejó sin cambios el viernes la calificación crediticia de la última calificación crediticia de Sudáfrica La...
Los índices estadounidenses subieron notablemente el viernes, con NASDAQ y Dow Jones anotándose un 1,1% y SP500 subiendo un...
El Oil WTI cotiza por debajo de la línea de soporte en 54.65 USD El precio podría romper la parte baja del canal técnico 1:1 Al...
Uno de los errores más comunes entre los traders principiantes es no saber diferenciar entre la visión de mercado a corto plazo y la visión...
Las empresas de menor capitalización estadounidenses han tenido un peor desempeño El FOMC insinuó que puede...
Los últimos informes de Bloomberg muestran la duda por parte de los máximos dirigentes chinos de alcanzar un acuerdo comercial favorable...
Resumen: La mayoría de los índices europeos cotizan al alza en la apertura de la sesión El DAX alemán...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, un...
Se espera que el IPC de la zona Euro se ralentice hasta el 1.1% interanual Los datos italianos de PIB tienen previsto mostrar una recesión...
Ence Ence Energía y Celulosa nada en octubre de 2018 alcanzaba el máximo histórico por encima de los 8 euros y aspiraba a...
La Reserva Federal reduce tipos por tercera vez este año El banco central señala una pausa en el programa de recortes Reacción...
El FOMC bajó tipos otros 25 bps – en linea con las previsiones !El informe sugiere una pausa en el programa de recortes de tipos! US500...
El Russell2000 es el índice de renta varibel de EEUU que aglutina a 2000 empresas de pequeña capitalización. A lo largo de los últimos...
Por sexta vez en las últimas 7 publicaciones, los inventarios semanales de petróleo crudo han sido superiores a las previsiones del consenso,...
Resumen: El PIB avanzado de EE. UU. supera los pronósticos; anterior revisado inferior Cambio de empleo ADP en línea con...
El dólar canadiense ha caído con fuerza en los últimos minutos, tras la decisión del Banco de Canadá sobre los...
"La bolsa estadounidense ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos. Debe ser que las cosas están bien, porque de no ser así,...
