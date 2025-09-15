China impone aranceles sobre productos agrícolas
China ha anunciado aranceles sobre productos agrícolas y alimentarios canadienses por valor de más de 2.600 millones de dólares en...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los índices recortan pérdidas iniciales al cierre de la sesión. En el momento de la publicación, el S&P 500 cae un...
Los mercados financieros siguen siendo volátiles debido a las recientes decisiones sobre aranceles comerciales y los planes de inversión...
Broadcom (AVGO.US) sube un 4% tras superar las expectativas de los analistas en sus últimos resultados, reportando ingresos de $14.920 millones...
Wall Street comienza la sesión del viernes sin una dirección clara Los principales índices abren ligeramente en rojo a pesar de...
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con nuevas sanciones contra Rusia, citando el "hecho" de que Moscú está "golpeando"...
Cambio en el empleo en Canadá: 1.1K vs. 20K esperado y 76K anterior Tasa de desempleo en Canadá: 6,6% vs. 6,7% esperado y 6,7% anterior Utilización...
Estados Unidos - Datos de empleo de febrero: Nóminas privadas no agrícolas: actual 140K; previsión 142K; anterior 81K. Nóminas...
Los precios del petróleo repuntaron ligeramente hoy, ganando casi un 1,5% después de haber alcanzado un mínimo local de $68 por barril. Esta...
Los autos de BMW no cumplen con los criterios del T-MEC, las acciones caen un 4,5%. Situación general del mercado: Los mercados...
El consenso de Bloomberg apunta a una lectura de NFP de 160k. El informe de ADP mostró un crecimiento del empleo privado de solo 77k. Bloomberg...
El tipo de cambio USDCLP comenzó la jornada con alzas, impulsado por la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile,...
LSEG ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCAD. LSEG recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
El Producto Interior Bruto (PIB) final del cuarto trimestre de 2024 en la eurozona ha superado ligeramente las expectativas del mercado, mostrando un crecimiento...
