Breaking news: Parece que habrá elecciones en diciembre en Reino Unido
Resumen: El Partido Laborista apoya las elecciones previas a Navidad Se espera la votación parlamentaria esta tarde La libra...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Resumen: El Partido Laborista apoya las elecciones previas a Navidad Se espera la votación parlamentaria esta tarde La libra...
Resumen: El Forint húngaro se ha fortalecido notablemente frente al dólar estadounidense recientemente La debilidad del dólar...
El USDJPY retrocede después de alcanzar nuevos máximos locales El mango 108.81 es el soporte a corto plazo más cercano. Mencionamos la...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Otra votación sobre las elecciones en el Reino Unido que se celebrarán hoy El DE30 corrige hacia una media móvil...
La Confianza del Consumidor CB se publicará a primera hora de la tarde 2 miembros del Dow Jones (Pfizer y Merck) reportarán...
ZARDOYA OTIS Zardoya Otis presentó un beneficio de 103,6 millones de euros en el tercer trimestre del año. Las ventas en los nueve primeros...
Resumen: La Cámara de los Comunes no dotó a Johnson de una mayoría de dos tercios para su plan de elecciones rápidas. Johnson...
Los índices de EE.UU. cerraron el lunes con una subida del NASDAQ del 1%, el SP500 subió un 0,6% y el Dow Jones subió...
Resumen: Los puntos de referencia de EE. UU. alcanzan nuevos máximos históricos DE30 alcanza nuevo pico de 2019 Tusk...
MACRO Global Europa: UK: la semana pasada se consiguió aprobar en el Parlamento británico el preacuerdo alcanzado entre UK y...
Ha sido un día bastante tranquilo para la libra, pero podríamos estar preparados para cierta volatilidad esta noche, con los diputados dispuestos...
JPMorgan ha emitido una recomendación sobre CADJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Nordea ha emitido recomendación para el par de divisas AUDNZD. La entidad recomienda tomar posición corta en el par mencionado, atendiendo...
El precio de la plata rebota desde la zona de resistencia clave La ruptura a la baja en los 17.94 podría preceder una más profunda...
El dólar estadounidense se encuentra a la cabeza de los principales activos de la semana Francia ve un repunte en los PMIs Los...
Mientras las bolsas europeas no quieren sorpresas y se suben al carro de las subidas tras la confirmación de la UE ampliará el plazo hasta...
El DE30 alemán sube de nuevo disfrutando de las noticias sobre la extensión de Brexit y ya se ha revalorizado un 9% desde el mínimo...
Resumen: El paz USDZAR en el soporte técnico El mercado espera una decisión de calificación de Moody's Reunión...
Resumen: El plazo de salida se ampliará hasta el 31 de enero de 2020 Los parlamentarios votarán más tarde sobre la solicitud...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor