Apertura Europea : El DE30 prueba el límite superior del rango de consolidación a corto plazo
Resumen: Un comienzo mixto para la sesión europea El DE30 intenta una ruptura por encima del rango de negociación a corto...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Datos semi-importantes de EEUU que se publicarán por la tarde Hoy se publicará la decisión sobre la duración...
El próximo viernes finaliza el periodo de suscripción preferente de la ampliación de capital realizada por Cellnex. Esta operación...
Resumen: El Tesoro australiano insinúa que el Banco Central podría comenzar a comprar bonos bancarios para reducir su rentabilidad. Esta...
Los índices de los EE.UU. terminaron la sesión del viernes con una subida del NASDAQ del 0,7%, el Dow Jones añadiendo...
El Representante Comercial de los Estados Unidos ha dicho en una declaración que China y los Estados Unidos están muy cerca de finalizar...
Ayer tarde publico sus resultados Amazon, y fueron peores de lo que estimaban los analistas. Este "profit warning" ha provocado que las acciones...
El algodón es una materia prima en la que podemos abrir posiciones de compra o venta al igual que lo hacemos en cualquier otro activo (oro, petróleo,...
Resumen: Amazon inicia la sesión a la baja después de los últimos resultados Las acciones caían hasta un 9% en la pre-apertura US100...
Resumen: Amazon comenzará a bajar después de los últimos resultados Las acciones caen hasta un 9% en el comercio...
Resumen: Las notables caídas en el Bitcoin lastran el rendimiento de otras criptomonedas El Ripple escapa de su zona técnica...
Citi ha emitido una recomendación sobre GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga pendiente en los siguientes niveles: Entrada (Buy...
El par GBPJPY cotiza por debajo de la resistencia ubicada en 141.20 El par mencionado, moestrando una clara corrección bajista Se...
Resumen: Boris intentará convocar elecciones el lunes La UE27 acepta en principio la extensión del Brexit GBP gira a la baja en...
Resumen: El movimiento correctivo se detuvo en una zona de soporte clave en 4.2700 Recomendación: EURPLN largo a precio de mercado...
Resumen: Los índices europeos bajan tras una apertura alcista El DE30 se retira de la parte superior del rango de negociación...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Las ventas minoristas Suecas se publicarán por la mañana Los embajadores de la Unión Europea podrían decidir...
OHL La cosntructora española OHL ha anunciado que el proyecto de invesión que lleva a cabo en Méjico, renuncia a...
