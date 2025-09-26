OHL continua la desinversión para sanear balance
OHL La cosntructora española OHL ha anunciado que el proyecto de invesión que lleva a cabo en Méjico, renuncia a...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Las publicaciones macro de la economía surcoreana han sido pésimas en los últimos tiempos El KOSPI coreano parece...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixta con NASDAQ aumentando 0.8%, SP500 subiendo 0.2% y Dow Jones bajando...
Si bien la libra ha atraído la mayor parte de la atención en las últimas semanas, uno de los causantes de su fuerte aumento ha...
La tendencia en el EuroYen a medio plazo es claramente favorable al yen. Sin embargo, durante las últimas semanas el euro ha conseguido rebotar...
En este vídeo analizo el Euro contra el Dólar a nivel diario. Teniendo en cuenta la tendencia estructural a favor del dólar y el reciente...
El 30% de las compañías del S&P 500 ya reportaron ganancias para el tercer trimestre El crecimiento anual de los resultados en...
La conferencia de prensa final del presidente del BCE, Mario Draghi, aparentemente ha dado muy poco en términos de sorpresas hasta ahora y, a menos...
El BCE ha mantenido los tipos de interés con una facilidad de depósito que se mantiene en el mínimo histórico de -0.5%. Esto...
El banco central turco redujo su tipo de recompra semanal a 14% desde 16.5%, mucho más que lo que el consenso suegería con un recorte...
US30 se recupera de la zona de soporte local en 26700pt. La tendencia principal sigue al alza Los índices estadounidenses cotizan...
Si bien esta semana ha estado marcada de nuevo por los titulares del Brexit, los mercados en general parecen estar consolidándose después...
Resumen: Datos débiles de PMI de la UE El EURUSD continúa su caída Decisión del BCE 13:45 (CEST). Última conferencia...
Resumen: Los índices europeos suben tras el optimismo de los PMI franceses El DE30 pintó un nuevo máximo de 16 meses Daimler...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: El PMI de Alemania, muy cerca de las expectativas de mercado La lectura de dichos indicadores, por debajo de lo esperado En...
El dólar australiano se movió al alza por el reciente optimismo comercial El par AUDUSD no logró superar la zona de...
Los PMIs Alemanes se publicarán a lo largo de la mañana Se espera que el BCE permanezca hoy a la espera El Riksbank,...
Resumen: Boris Johnson solicitó un retraso en el Brexit porque tuvo que cumplir con la ley Francia presiona por un breve retraso solo hasta...
Los índices de EE. UU. finalizaron la sesión de ayer ligeramente por encima con subidas que van desde 0.2% a 0.3%; El sentimiento...
