Resumen de la mañana
Los índices de EE. UU. finalizaron la sesión de ayer ligeramente por encima con subidas que van desde 0.2% a 0.3%; El sentimiento...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: US30 regresa al verde después de las primeras caídas Índice impulsado por las ganancias de Boeing US30...
Los inventarios semanales de petróleo han mostrado una reducción inesperada y han llevado la cotización a su nivel más alto...
Resumen: GBPUSD rompió por encima de la línea de tendencia ascendente, pero encuentra un nuevo obstáculo EURUSD está...
Bank of America Merrill Lynch ha emitido una recomendación para el par de divisas USDJPY. La entidad recomienda tomar posición corta en...
Sesión reactiva a las votaciones del Parlamento Británico en la jornada de ayer, donde a pesar de haber votado a favor del acuerdo de salida,...
El análisis relativo es una técnica muy extendida entre los inversores institucionales. Sin embargo, el inversor minorista está menos...
EURUSD vuelve al canal ascendente roto anteriormente El par se negocia en un soporte clave El EURUSD está operando en el área...
Resumen: El Gobierno pausa el acuerdo de salida después de derrota en la votación del calendario Se espera que la UE ofrezca...
El 22 de octubre el Parlamento Británico dio luz verde al acuerdo alcanzado por Boris Johnson con Bruselas. Sin embargo, ese mismo día se...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Malas perspectivas al comienzo de la sesión europea El DE30 intenta romper por encima de la resistencia de 12700 pts. Continental...
Resumen: La Reserva Federal se está preparando para realizar un nuevo programa de QE, posiblemente incluso este año. La desaceleración...
Banco Sabadell Los inversores del Banco Sabadell se mantiene atentos a cualquier novedad del Brexit, los diputados vontaron contra...
Los traders de petróleo esperan datos de inventarios Continúa el drama del Brexit 3:30 pm BST - Informe DoE...
Resumen: La Cámara de los Comunes aprobó el Proyecto de Ley del Acuerdo de Retirada, pero rechazó el calendario propuesto por...
Ayer, el Parlamento del Reino Unido aprobó el Acuerdo de salida del Brexit (329-299) pero rechazó el calendario de aplicación...
Resumen: S&P500 un poco menos del 0.5% de su máximo histórico P&G ganará después de que se levante...
Ha habido un fuerte movimiento al alza tanto en el BRENT (OIL) como en el TEXAS (OIL.WTI) en la negociación reciente después de que...
Maíz El precio del maíz reaccionó al nivel técnico: 400 centavos por bushel El último informe de WASDE mostró...
