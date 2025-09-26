Commodity Wrap - MAIZ, NIQUEL, COBRE, PETROLEO
Maíz El precio del maíz reaccionó al nivel técnico: 400 centavos por bushel El último informe de WASDE mostró...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Sesión sin muchos cambios en las cotizaciones europeas, a la espera de la votación del Parlamento Británico esta tarde, a las 20h,...
Resumen: Los parlamentarios votarán el proyecto de ley de salida esta tarde (programado a las 8 p.m.) Se espera que el gobierno obtenga...
El patrón HCH se puede ver en el gráfico Los compradores entraron en el soporte clave La resistencia clave se puede encontrar...
Resumen: Comienzo mixto de la sesión europea de negociación El DE30 lucha cerca de la resistencia de 12750 pts SAP (SAP.DE)...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Los precios del trigo han aumentado últimamente hasta la zona de resistencias Los precios han superado su máximo de...
SIEMENS GAMESA La compañia ha llegado a un acuerdo con el grupo eólico alemán Senvion para la compra del negocio...
Resumen: Es probable que los liberales ganen elecciones federales con un mandato debilitado Un gobierno en minoría es el escenario más...
Los datos de producción de construcción de Polonia se publicarán por la mañana La votación del Brexit...
Los índices de EE. UU. finalizaron la sesión de ayer con amplias subidas con el NASDAQ ganando un 0.9%, SP500 un 0.7% y el Dow...
MACRO Global Europa: UK: este fin de semana no se pudo votar el acuerdo del Brexit defendido por Boris Jonhson debido a la presentación...
Resumen: Los puntos de referencia de EE. UU. ganan con los comentarios de Kudlow Las pequeñas compañías suben Los...
Como suele pasar a quienes siguen a John Bercow, el portavoz de la Cámara sorprende anunciando que hoy no habrá votación significativa...
Resumen: Los canadienses hoy van a las urnas Es probable que un resultado final genere impacto a medida que los conservadores y los liberales...
El patrón de doble suelo se puede ver en el gráfico La resistencia clave está en 0.6875 AUDUSD se negocia en una tendencia...
Las principales economías mundiales anticipan los PMI de octubre Última reunión del BCE con Draghi al timón El...
Arrancamos la semana con subidas en los índices tras las esperanzas sobre el Brexit. Tras no haberse logrado que los parlamentarios británicos...
Resumen: Los mercados siguen esperanzados de que haya acuerdo de Boris Los parlamentarios del Reino Unido esperan votar en los próximos...
Resumen: El par USDBRL cerca de los máximos históricos El Congreso en Brasil votará sobre la reforma de las pensiones A...
