Trade of the day – USDBRL
Resumen: El par USDBRL cerca de los máximos históricos El Congreso en Brasil votará sobre la reforma de las pensiones A...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Resumen: El par USDBRL cerca de los máximos históricos El Congreso en Brasil votará sobre la reforma de las pensiones A...
El GBPUSD retrocedió por el fracaso en el voto del parlamento británico sobre el acuerdo de Brexit el sábado, pero arranca la semana...
Resumen: Los índices europeos suben al comienzo de una nueva semana El DE30 se comercia cerca del límite superior...
Cie Automotive El sector del automóvil es hoy el más bajista de Europa en Bolsa tras el profit warning de Renault que ha salpicado...
Se espera que el crecimiento de las ventas minoristas en Polonia se acelere La incertidumbre del brexit continúa Elecciones federales...
Resumen: Las exportaciones surcoreanas cayeron durante los primeros 20 días de octubre Los precios al productor y al consumidor han caído...
Boris Johnson no pudo obtener el apoyo necesario durante la votación el sábado; pedirá a la Cámara de los Comunes...
BNP Paribas ha emitido una recomendación sobre EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta limitada en los siguientes niveles: Entrada limitada...
Resumen: El relativo optimismo en el mercado no es suficiente para impulsar a las criptomonedas Ethereum rompe a la baja el extremo inferior...
GBPUSD está en una tendencia alcista El precio se recuperó desde el límite inferior de la estructura de Overbalance El...
El enfriamiento de las negociaciones comerciales a la espera de próximas reuniones, las novedades sobre el Brexit donde estaremos expectantes a...
Resumen: - La formación inversa de HCH se puede ver en el gráfico - El precio perforo por encima del cuello del patrón Recomendación: USDJPY...
Resumen Sesión mixta sobre el Viejo Continente el viernes, Brexit en el punto de mira El DE30 envía señales de advertencia...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve vídeo...
Resumen: Bastantes banqueros centrales saldrán hoy a la palestra Datos industriales de Polonia de septiembre Cuenta corrientedel BCE de...
EUSKALTEL Euskaltel sigue dando pasos en su nueva etapa, tras la llegada de José Miguel García al cargo de consejero delegado...
Resumen: El crecimiento económico en la segunda economía más grande del mundo se desaceleró más de lo esperado...
Los índices de EE. UU. finalizaron la sesión de ayer ligeramente en positivocon NASDAQ subiendo 0.4%, SP500 subiendo 0.3% y...
"Los últiimos 10 días hemos sido testigo de fuertes subidas en las bolsas y recuperación en la Libra. Todo apunta a que los inversores...
Los inventarios semanales de petróleo crudo han mostrado una gran acumulación de existencias en los EE. UU., con un aumento superior al esperado...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor