Análisis de mercado

Oracle será uno de los accionistas de TikTok 🔎

26 de septiembre de 2025

TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...

Tres mercados a seguir la próxima semana (26.09.2025)

26 de septiembre de 2025

En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....

Acción de la semana - Salesforce Inc. (25.09.2025)

25 de septiembre de 2025

Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...

21 de octubre de 2019
18 de octubre de 2019
17 de octubre de 2019

