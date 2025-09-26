Apertura Americana: S P500 de vuelta a los 3000; Morgan Stanley publica buenos resultados
Resumen: Los índices de referencia de EE. UU. cotizan al alza hoy S&P500 de vuelta en los 3000 Morgan Stanley subirá...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Sesión de sorpresas en Europa, el principio de acuerdo entre el Reino Unido y Europa parece cada vez más cerca. Todo parece que indicar que...
El gobierno italiano tiene como objetivo hacer frente a la evasión fiscal en el país Volkswagen pospone decisión de...
La libra esterlina está revirtiendo sus ganancias previas por los nuevos titulares desde Bloomberg que dicen que el DUP no votará por el...
Varias fuentes han confirmado que se ha alcanzado el acuerdo para el Brexit, enviando a la GBP y los índices a niveles superiores. Prueba...
Aussie salta tras el informe de empleo mejor de lo esperado La resistencia clave se puede encontrar en el área de 0.6875 El AUDUSD rebotó...
Resumen: Ventas minoristas en el Reino Unido M / M: 0.0% vs -0.2% M / M exp. -0.3% antes Brexit se mantiene al frente y el centro de GBP Comienza...
Se espera que los datos polacos muestren una aceleración en el crecimiento de salarios Hoy comienza la cumbre de la UE, las ventas...
El dólar americano perdió algo de terreno debido a datos decepcionantes La situación en Europa todavía parece...
Los índices europeos se mueven al alza por el optimismo comercial DE30 extiende las ganancias después de cerrar por encima...
ACCIONA Se ha revalorizado el valor de sus acciones más de un 23%. La empresa de infraestructuras y energías renovables se ha convertido...
Resumen: El mercado laboral australiano sumó casi 15 mil nuevos empleos en septiembre La caída en el desempleo fue compensada por...
El GBPUSD cayó inmediatamente después de los titulares de Bloomberg de que DUP no podía apoyar las sugerencias actuales sobre el plan...
Estados Unidos cerró a la baja el miércoles, aunque las pérdidas fueron bastante pequeñas con el NASDAQ cayendo...
Resumen: US500 todavía cerca de los 3000 puntos Los datos decepcionantes de ventas minoristas en EE. UU. tienen poco impacto El...
Resumen: El índice DE30 cotiza en sus máximos de 2019 El US500, cerca de los 3000 puntos, se acerca a su máximo...
Resumen: Las ventas minoristas de septiembre están muy por debajo de las expectativas. El dólar estadounidense cae tras los datos,...
El GBPUSD surge a raíz de informes que dicen que el principal escollo para un acuerdo podría haberse solucionado. Se dice que el Partido...
"A tan solo dos semanas de la fecha límite para evitar un "brexit duro", el optimismo ante un posible acuerdo ha provocado una fuerte...
El par EURUSD continúa moviéndose en tendencia lateral El precio ha rebotado desde el soporte en 1.10 USD El...
