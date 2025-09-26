El Ibex consolida los 9.300 puntos; El Gobierno presentará el Plan Económico en la UE
Sesión del martes con mucho movimiento centrado en el optimismo sobre el Brexit y las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre AUDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Resumen: Los últimos datos de empleos del Reino Unido muestran indicios de empeoramiento El Brexit sigue siendo el principal impulsor antes...
Resumen: Los metales preciosos en segundo plano con la subida de las bolsas Las tipos de interés se mantendrán bajos...
Resumen: Las acciones europeas abren al alza, pero reducen las ganancias durante la primera hora DE30 lucha en el 112,8% del retroceso...
Se espera que el índice Alemán ZEW de octubre se mueva hacia abajo El crecimiento salarial de UK permanece sin cambios en agosto Un...
ArcelorMittal La tregua comercial entre EE.UU y China se transformó en fuertes subidas para la bolsa la semana pasada, las dos grandes...
Resumen: El crecimiento del IPC chino se acelera más de lo esperado Los precios de los alimentos siguen siendo una de las principales...
Las acciones asiáticas con signo mixto, excepto que el NIKKEI japonés sube hasta un 1,9% por la baja negociación...
Resumen: Índices estadounidenses en rojo por la reticencia china a firmar un acuerdo comercial Estados Unidos celebra el día...
MACRO Global Europa: UK: la última propuesta de Boris Johnson abre una posibilidad remota de acuerdo: implicaría que Irlanda...
EURUSD vuelve a la resistencia en el 78.6% de retroceso de Fibonacci El soporte clave en 1.10 El EURUSD rebotó en el área de resistencia...
Donald Trump reiteró a través de Twitter que Estados Unidos planea imponer sanciones "importantes" a Turquía. Sin embargo,...
Resumen: GBP cotiza a la baja en la sesión UK100 cae por las noticias de China Los bancos del Reino Unido están en el foco después...
Los informes recientes dicen que China quiere más conversaciones antes de firmar el acuerdo comercial "inicial". El acuerdo alcanzado...
El comercio chino se mantiene moderado, el PIB se publica este viernes No hay signos de recuperación de la fabricación en...
Resumen: Los inversores europeos lanzan una nueva semana en un estado de ánimo sombrío El DE30 se retira de la zona de resistencia...
Se ha visto caer la producción industrial Turca en agosto El déficit de la balanza comercial Polaca se ha ampliado en agosto Vacaciones...
Resumen: La renta variable europea experimentó incrementos notables la semana pasada El sentimiento optimista respalda la demanda de activos...
Merlin properties Merlin Properties repartirá el próximo 28 de octubre un dividendo bruto de 0,20 euros por acción a cuenta de...
