La reserva estratégica de Bitcoin del presidente Trump decepciona
El precio de Bitcoin ha retrocedido desde los máximos recientes, y la principal criptomoneda cayó a 88.946 dólares, ya que los detalles...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los pedidos de fábrica en Alemania han mostrado una caída significativa, tanto en términos intermensuales como interanuales, incumpliendo...
El calendario económico de hoy incluye datos clave sobre el empleo en Estados Unidos, cifras de crecimiento en Europa y varios miembros de los bancos...
Los mercados asiáticos extienden sus pérdidas, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 2,1% y el S&P/ASX 200 de Australia cayendo...
EE.UU. suspende aranceles para México y Canadá por un mes en el marco del T-MEC Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Estados...
Los índices estadounidenses registran fuertes caídas hoy, particularmente impulsadas por el sector tecnológico. El S&P 500...
La ola de ventas en el mercado accionario de EE.UU. se extiende, con el Nasdaq 100 cayendo más del 2,2% intradía. Las grandes tecnológicas...
Fastenal sube casi un 4% hoy, alcanzando nuevos máximos anuales tras la publicación de su informe de ventas de febrero de 2025. Si bien las...
El presidente Trump anunció hoy en Truth Social que todos los aranceles sobre los bienes del T-MEC provenientes de México serán eliminados...
Hims & Hers, una empresa especializada en la venta de medicamentos compuestos, está experimentando una caída de aproximadamente 8% hoy,...
Los futuros del café han interrumpido su racha de tres sesiones a la baja hoy, cayendo más del 4%. En los últimos días, los...
Cambio en los inventarios de gas natural en EE.UU. según la EIA: -80 bcf vs. -92 bcf esperado y -261 bcf previamente. La lectura fue menor a...
Wall Street abre la sesión con importantes caídas. Los índices US100 y US500 están cayendo alrededor de un -1,5%. El dólar...
Patrick Harker, director ejecutivo de la Reserva Federal de Filadelfia, comentó hoy sobre la inflación y los sentimientos económicos...
El BCE redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado. A continuación, la presidenta...
Estados Unidos - Fecha de empleo: Solicitudes de desempleo promedio de 4 semanas: real 224,25K; anterior 224.00K; Solicitudes iniciales de desempleo:...
Tasa de interés del BCE actual 2,65% (Pronóstico 2,65%, Anterior 2,90%) Podemos ver una reacción positiva en el euro frente al...
Las acciones de CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD.US) cayeron ayer (05.03.2025) un 6% tras las decepcionantes perspectivas de ganancias del líder...
