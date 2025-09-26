La Fed inicia la compra de Letras del Tesoro
Resumen: La Fed comenzará las compras de letras del Tesoro a mediados de octubre El programa tiene como objetivo aumentar la cantidad de...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Resumen: La Fed comenzará las compras de letras del Tesoro a mediados de octubre El programa tiene como objetivo aumentar la cantidad de...
¡Comienza otra semana repleta de eventos clave! El informe del PIB para el tercer trimestre de China puede tener un gran impacto en los mercados...
Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo comercial temporal que es suficiente para retrasar el aumento de 5pp programado para el 15 de...
Bank of America Merrill Lynch ha emitido una recomendación sobre EURCHF. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes...
Ha habido un claro movimiento alcista en el dólar canadiense, con el Loonie saltando en todos los pares tras del lanzamiento de las últimas...
El oro se hunde por el optimismo en la guerra comercial El precio del oro rompe por debajo del límite inferior del rango de consolidación...
Resumen: Los mercados mundiales de renta variable cotizan al alza por el optimismo sobre un acuerdo comercial Las negociaciones comerciales continuarán...
Tusk: "Johnson ha prometido presentar una solución que funcione para todos". Reino Unido no ha presentado una propuesta realista...
Summary: Bitcoin breaks down below $8600 Mayhem related to US-China trade talks as well as Brexit turmoil have supported digital coins SEC rejects...
Resumen: La renta variable europea comienza la jornada con optimismo El DAX se debate en torno al límite superior del canal alcista SAP...
Resumen: Por la tarde se publicará el Informe de Empleo Canadiense La confianza del consumidor de EEUU para octubre en la agenda de...
Abertis La compañía española Abertis, quire ampliar miras y negocio en America central, puja para hacerse con Red de Carreteras...
Las acciones estadounidenses finalizaron la sesión de ayer con ganancias moderadas tras la noticia de que las conversaciones comerciales...
"En este vídeo analizo la situación en torno a la Guerra Comercial, el Brexit y posibles acciones que puede emprender la FED en su próxima...
Resumen: IPC de septiembre de EE. UU. Y/Y: + 1.7% vs + 1.8% exp Comercio enfocado mientras continúan las conversaciones entre Estados...
La declaración conjunta entre Boris Johnson y su homólogo irlandés Leo Varadkar ha impulsado a la libra. En el mensaje de Twitter...
Ha habido un movimiento rápido al alza en las acciones recientemente después de que Donald Trump se expresara por Twitter con la...
Los mercados sin rumbo en la sesión a la espera de las negociaciones comerciales chino-estadounidenses. Los movimientos se basan prácticamente...
La temporada de resultados de Wall Street está a la vuelta de la esquina Las aerolíneas comienzan a cancelar los pedidos 737...
La formación triple techose puede ver en la gráfica El par está probando la zona de soporte clave Mirando el intervalo D1,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor